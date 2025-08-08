Главком ВСУ: В Покровске все сложно...

Ситуация в Покровске Донецкой области Украины действительно «сложная», заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

«Вообще активные действия на Покровске ведутся больше года. Несмотря на то, что там находится сейчас самая мощная группировка российской армии, более 110 тысяч личного состава, нам удается держать ситуацию», – заявил главком в интервью ТСН.

Сырский добавил, что россияне меняли тактику, количество войск, применяли бронетехнику на том отрезке фронта. Но Силы обороны Украины держат позиции.

«Да, там ситуация сложная. Действительно сложная. Но мы принимаем все меры для того, чтобы удержать город под контролем… Ежедневно там наибольшее количество атак противника. Что можно сказать? Наши Вооруженные силы делают все, чтобы удержать и Покровск, и Покровскую агломерацию под нашим контролем», – констатировал главком ВСУ.