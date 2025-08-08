Суровая тюрьма для охотников за «американской мечтой»

Администрация президента США Дональда Трампа планирует размещать задержанных мигрантов в крупнейшей тюрьме строгого режима в стране, ранее получившей печальную известность случаями жестокого обращения с заключенными. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, администрация рассчитывает, что тюрьма в штате Луизиана предоставит около 450 мест для размещения мигрантов. Официально об этом планируют объявить в начале следующего месяца.

Это исправительное учреждение, построенное на месте бывшей плантации, считается крупнейшей тюрьмой строгого режима в США и занимает территорию почти 73 квадратных километра. Тюрьма окружена рекой Миссисипи и болотами, что делает побег практически невозможным. За это ее прозвали «Алькатрасом Юга».

Ранее администрация Трампа уже открыла во Флориде центр временного содержания мигрантов, ожидающих депортации. Он получил неофициальное название «Аллигаторовый Алькатрас» – по аналогии с легендарной тюрьмой в Сан-Франциско.