Переворот на мировом рынке: в США ударили пошлинами по золоту

Слитки золота весом в 1 кг, экспортируемые в США, попали под новые пошлины, что может ударить по Швейцарии — крупнейшему мировому центру переработки драгметаллов, сообщает Financial Times.

Согласно распоряжению Службы таможенного и пограничного контроля США от 31 июля, оказавшемуся в распоряжении Financial Times, золотые слитки весом 1 кг и 100 унций, предназначенные для экспорта в США, теперь подлежат классификации по таможенному коду, предусматривающему уплату пошлин. Это решение, как отмечает издание, «резко контрастирует с предыдущими ожиданиями отрасли», согласно которым эти виды слитков должны были относиться к другому коду и не облагаться пошлинами.

FT уточняет, что слитки весом 1 кг являются самой распространенной формой торговли на крупнейшем в мире фьючерсном рынке золота — бирже Comex. Золото при этом остается одним из основных товаров, которые Швейцария поставляет в США. По оценке издания, новый шаг Вашингтона «может привести к перевороту на мировом рынке драгоценных металлов и нанести удар по Швейцарии» как крупнейшему центру переработки золота.

Давай-давай-быстрее…
Давай-давай-быстрее… наша аналитика
01:59 978
Белый дом готовит трехстороннюю встречу Трамп-Зеленский-Путин
Белый дом готовит трехстороннюю встречу Трамп-Зеленский-Путин обновлено 02:55
02:55 17122
Кремль в ловушке. Москва пошла на Пашиняна
Кремль в ловушке. Москва пошла на Пашиняна наш обзор, все еще актуально
7 августа 2025, 20:55 8212
Зурабишвили: Грузия должна брать пример с Алиева и Пашиняна
Зурабишвили: Грузия должна брать пример с Алиева и Пашиняна
01:55 736
В Израиле требуют полной оккупации Газы
В Израиле требуют полной оккупации Газы обновлено 01:33
01:33 1692
Встреча Алиева и Уиткоффа
Встреча Алиева и Уиткоффа добавлено видео; фото; обновлено 02:20
02:20 13611
Пять путей к миру: чем может закончиться война в Украине
Пять путей к миру: чем может закончиться война в Украине
00:31 1249
Лига конференций: «Сабах» пропустил в Софии на 98-й минуте
Лига конференций: «Сабах» пропустил в Софии на 98-й минуте обновлено 00:01
00:01 3798
Трамп забирает Зангезур
Трамп забирает Зангезур актуально
7 августа 2025, 15:11 12741
Киев за перемирие в небе. Москва молчит
Киев за перемирие в небе. Москва молчит
7 августа 2025, 21:24 2108
Предстоящая встреча Трампа и Путина встревожила рынок: падение нефти
Предстоящая встреча Трампа и Путина встревожила рынок: падение нефти
7 августа 2025, 20:46 1952
