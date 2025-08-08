Переворот на мировом рынке: в США ударили пошлинами по золоту

Слитки золота весом в 1 кг, экспортируемые в США, попали под новые пошлины, что может ударить по Швейцарии — крупнейшему мировому центру переработки драгметаллов, сообщает Financial Times.

Согласно распоряжению Службы таможенного и пограничного контроля США от 31 июля, оказавшемуся в распоряжении Financial Times, золотые слитки весом 1 кг и 100 унций, предназначенные для экспорта в США, теперь подлежат классификации по таможенному коду, предусматривающему уплату пошлин. Это решение, как отмечает издание, «резко контрастирует с предыдущими ожиданиями отрасли», согласно которым эти виды слитков должны были относиться к другому коду и не облагаться пошлинами.

FT уточняет, что слитки весом 1 кг являются самой распространенной формой торговли на крупнейшем в мире фьючерсном рынке золота — бирже Comex. Золото при этом остается одним из основных товаров, которые Швейцария поставляет в США. По оценке издания, новый шаг Вашингтона «может привести к перевороту на мировом рынке драгоценных металлов и нанести удар по Швейцарии» как крупнейшему центру переработки золота.