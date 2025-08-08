Израиль предупреждает Британию

По информации издания, прекращение сотрудничества с Израилем в сфере обороны и разведки может негативно сказаться на национальной безопасности Великобритании. В настоящее время Израиль передает британским спецслужбам данные о террористических угрозах на территории Соединенного Королевства, а также информацию о разведывательной деятельности Ирана.

В то же время газета отмечает, что в израильском правительстве нет единой позиции по этому вопросу. В частности, власти опасаются, что прекращение обмена разведданными с Великобританией может негативно отразиться на экономике, поскольку Лондон в таком случае может отказаться от контрактов с израильскими оборонными компаниями, которые тесно связаны с военно-промышленным комплексом королевства.