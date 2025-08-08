USD 1.7000
EUR 1.9844
RUB 2.1250
Подписаться на уведомления
Трамп забирает Зангезур
Новость дня
Трамп забирает Зангезур

Израиль предупреждает Британию

01:57 500

Израиль рассматривает возможность прекращения обмена разведданными с Великобританией в случае признания ею Государства Палестина, сообщили дипломатические источники газете The Times.

По информации издания, прекращение сотрудничества с Израилем в сфере обороны и разведки может негативно сказаться на национальной безопасности Великобритании. В настоящее время Израиль передает британским спецслужбам данные о террористических угрозах на территории Соединенного Королевства, а также информацию о разведывательной деятельности Ирана.

В то же время газета отмечает, что в израильском правительстве нет единой позиции по этому вопросу. В частности, власти опасаются, что прекращение обмена разведданными с Великобританией может негативно отразиться на экономике, поскольку Лондон в таком случае может отказаться от контрактов с израильскими оборонными компаниями, которые тесно связаны с военно-промышленным комплексом королевства.

Давай-давай-быстрее…
Давай-давай-быстрее… наша аналитика
01:59 978
Белый дом готовит трехстороннюю встречу Трамп-Зеленский-Путин
Белый дом готовит трехстороннюю встречу Трамп-Зеленский-Путин обновлено 02:55
02:55 17122
Кремль в ловушке. Москва пошла на Пашиняна
Кремль в ловушке. Москва пошла на Пашиняна наш обзор, все еще актуально
7 августа 2025, 20:55 8212
Зурабишвили: Грузия должна брать пример с Алиева и Пашиняна
Зурабишвили: Грузия должна брать пример с Алиева и Пашиняна
01:55 736
В Израиле требуют полной оккупации Газы
В Израиле требуют полной оккупации Газы обновлено 01:33
01:33 1692
Встреча Алиева и Уиткоффа
Встреча Алиева и Уиткоффа добавлено видео; фото; обновлено 02:20
02:20 13612
Пять путей к миру: чем может закончиться война в Украине
Пять путей к миру: чем может закончиться война в Украине
00:31 1249
Лига конференций: «Сабах» пропустил в Софии на 98-й минуте
Лига конференций: «Сабах» пропустил в Софии на 98-й минуте обновлено 00:01
00:01 3798
Трамп забирает Зангезур
Трамп забирает Зангезур актуально
7 августа 2025, 15:11 12742
Киев за перемирие в небе. Москва молчит
Киев за перемирие в небе. Москва молчит
7 августа 2025, 21:24 2108
Предстоящая встреча Трампа и Путина встревожила рынок: падение нефти
Предстоящая встреча Трампа и Путина встревожила рынок: падение нефти
7 августа 2025, 20:46 1952

ЭТО ВАЖНО

Давай-давай-быстрее…
Давай-давай-быстрее… наша аналитика
01:59 978
Белый дом готовит трехстороннюю встречу Трамп-Зеленский-Путин
Белый дом готовит трехстороннюю встречу Трамп-Зеленский-Путин обновлено 02:55
02:55 17122
Кремль в ловушке. Москва пошла на Пашиняна
Кремль в ловушке. Москва пошла на Пашиняна наш обзор, все еще актуально
7 августа 2025, 20:55 8212
Зурабишвили: Грузия должна брать пример с Алиева и Пашиняна
Зурабишвили: Грузия должна брать пример с Алиева и Пашиняна
01:55 736
В Израиле требуют полной оккупации Газы
В Израиле требуют полной оккупации Газы обновлено 01:33
01:33 1692
Встреча Алиева и Уиткоффа
Встреча Алиева и Уиткоффа добавлено видео; фото; обновлено 02:20
02:20 13612
Пять путей к миру: чем может закончиться война в Украине
Пять путей к миру: чем может закончиться война в Украине
00:31 1249
Лига конференций: «Сабах» пропустил в Софии на 98-й минуте
Лига конференций: «Сабах» пропустил в Софии на 98-й минуте обновлено 00:01
00:01 3798
Трамп забирает Зангезур
Трамп забирает Зангезур актуально
7 августа 2025, 15:11 12742
Киев за перемирие в небе. Москва молчит
Киев за перемирие в небе. Москва молчит
7 августа 2025, 21:24 2108
Предстоящая встреча Трампа и Путина встревожила рынок: падение нефти
Предстоящая встреча Трампа и Путина встревожила рынок: падение нефти
7 августа 2025, 20:46 1952
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться