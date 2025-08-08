USD 1.7000
Трамп забирает Зангезур
Трамп забирает Зангезур

Зурабишвили: Грузия должна брать пример с Алиева и Пашиняна

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили накануне годовщины августовской российско-грузинской войны 2008 года посетила кладбище братьев Мухатгверди, где почтила память погибших военных.

Как сообщают грузинские СМИ, Саломе Зурабишвили заявила, что «война не закончилась в 2008 году и продолжается сегодня в форме гибридной войны».

«Сегодня день, когда мы отдаем дань памяти всем героям, которые покоятся здесь, которые отстаивали независимость и свободу нашей страны в 2008 году. Эти вопросы актуальны и сегодня. Это не какая-то историческая дата, которую мы отмечаем, это не просто доклад о героях. Это день, когда мы должны задуматься о том, что нужно сделать для защиты независимости и свободы нашей страны».

По мнению Зурабишвили, «война не окончена, она продолжается. Наши территории оккупированы… Сегодня Россия ведет войну против двух стран: это военная война в Украине и вторая — гибридная война в Грузии. Мы должны это хорошо понимать, потому что, если мы этого не поймем, они легко отберут нашу независимость и государственность…»

Экс-президент сказала также, что «сегодня идет борьба за мир. Эту борьбу ведут Америка и наши европейские партнеры. То, что происходит сегодня в Вашингтоне 7-8 августа, когда американский президент сводит Пашиняна и Алиева и проводит с ними очень важные мирные переговоры, имеет важное значение для этого региона. Очень плохо, что в данный момент Грузия изолирована, смотрит только на Россию и находится только под ее влиянием».

«Этот регион должен быть одним из самых успешных в мире, мы исключены из всего этого», — считает Саломе Зурабишвили.

