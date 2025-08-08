Давай-давай-быстрее…

От визита спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Москву никто не ждал особых прорывов. Визит рассматривался как последняя попытка договориться перед истечением срока ультиматума Трампа (8 августа), после чего он грозился ввести вторичные санкции в виде повышенных пошлин для торговых партнеров России, а также жесткие санкции в отношении самой России. Однако теперь этот санкционный график, как минимум, сломан. С одной стороны, Путину в ходе переговоров с Уиткоффом удалось отчасти навязать свою повестку, согласившись на встречу с президентом Америки. Про нее еще несколько дней назад представители Кремля говорили, что она возможна, когда-нибудь, но в ближайшей повестке ее нет. Поскольку, мол, нужно тщательно все подготовить. С другой стороны, Трамп ухватился за появившуюся возможность, поскольку, видимо, не очень хотел сам идти по пути усиления санкционного давления, особенно в отношении таких крупных торговых партнеров США, как Индия и Китай, с которыми у Америки и без того трудные торговые переговоры.

И даже если Путин всего лишь имел ввиду, что «в какой-то момент будет готов встретиться с президентом США», то Трамп в этом случае поймал его на слове, заявив о готовности встретиться уже на следующей недели. Этого, возможно, не ожидал никто в том числе в аппарате обоих президентов. Похоже, ситуация немного вышла из-под контроля аппарата как в Вашингтоне, так и в Москве. И никто сразу не понял, что делать со столь неожиданно резким стартом Трампа. Однако потом, по мере того как Зеленский продолжил переговоры с европейцами, а аппарат Белого дома пришел в себя, над встречей нависла угроза срыва. Оперативных комментариев Москвы не последовало. Лишь спустя сутки помощник президента Юрий Ушаков признал, что согласовано и место встречи (по намекам Путина можно предположить, что это ОАЭ), и ориентировочно ее время, он тоже употребил словосочетание «на днях». В свою очередь, госсекретарь США Рубио в своих первых комментариях явно старался пригасить сенсацию: мол, погодите, еще ничего не решено. В любом случае речь уже не идет о такой встрече, где два лидера подпишут или согласуют окончательно уже готовые документы. В такой спешке, возможно, предстоит встреча, по поводу повестки которой есть лишь предварительные наброски, но нет полного понимания возможных конечных договоренностей. Это можно назвать попыткой разрубить «гордиев узел». Поскольку публично озвучиваемые до сих пор переговорные позиции всех сторон выглядели несовместимыми, а позиции Москвы и Киева так и вообще - прямо противоположными. По идее, рубить этот «гордиев узел» на встрече президентов можно было еще в самом начале срока нынешней администрации Трампа, поскольку с тех пор переговорные позиции сторон все равно ничуть не сдвинулись в сторону компромисса. Разве что российская армия немного продвинулась на запад, однако решающего перелома на фронте достигнуто не было.

По поводу того, о чем говорили Путин с Уиткоффом в Москве три часа, тоже ничего не известно, кроме идеи саммита. Причем даже по этому пункту есть расхождения. Помощник Путина Ушаков говорит, что это было американское предложение. Трамп указывает, что это было предложение Москвы. Еще госсекретарь Рубио дал понять, что территориальный вопрос станет ключевым на решающих переговорах. Да и Трамп в ходе коллективного разговора с Зеленским и европейскими лидерами по итогам московской встречи заявил, что Путин может начать мирные переговоры "в обмен на обсуждение вопроса об обмене территориями". Кремль же по поводу подробностей переговоров хранит почти полное молчание, буквально следуя призыву Путина, который он сделал в ходе встречи с белорусским президентом Лукашенко на Валааме несколько дней назад: мол, все сложные вопросы надо решать в тишине переговоров, без публичной дипломатии. Это может быть косвенным признаком того, что Кремль готов на некие такие компромиссы, которые публично сейчас обсуждать не считает нужным. Или даже опасным. Принципиальный вопрос в том, на каких условиях произойдет прекращение огня, если это будет полное прекращение огня, а не частичное, скажем, в виде так называемого воздушного перемирия (отказа от ударов вглубь территории противников), каковую мысль забросил на Валааме Лукашенко. Что касается вопроса территорий, то до сих пор Москва требовала передать ей четыре восточные области в их административных границах (российская армия их полностью не контролирует), также признать российскую принадлежность Крыма. Теоретически, можно допустить, что краткосрочные задачи прекращения огня могут быть Москвой отделены от долгосрочных, которые ранее были обозначены в качестве целей СВО, включая в данном случае и достижение полного контроля над четырьмя областями в их административных границах. Теоретически, подчеркнем, именно теоретически, может быть допущено прекращение огня без достижения тех территориальных задач, которые поставлены.

Предполагаемые детали «весьма выгодного» предложения для Москвы, которое якобы передал Уиткофф Путину, публикует польский портал Onet. Они таковы: Россия и Украина заключат не мир, а прекращение огня; произойдет фактическое признание «территориальных приобретений России» (вопрос будет отложен на 49 или 99 лет); большинство антироссийских санкций отменяются; в долгосрочной перспективе — «возобновление энергетического сотрудничества, т.е. импорта российского газа и нефти». При этом США не гарантируют отказ от расширения НАТО и не приостанавливают военную поддержку Украине. При том что ни одна из сторон не подтверждала этот список, он не выглядит как полностью приемлемый для Москвы. Но эти вопросы она, судя по всему, готова обсуждать. При этом Кремль по-прежнему не подтверждает (хотя и не опровергает) возможность встречи уже в трехстороннем формате – с Зеленским тоже. Сама по себе встреча Путина и Трампа, если она все же состоится, не гарантирует, что на двухстороннем саммите будет достигнуто мирное соглашение, Москва (или Киев под давлением Европы) в последний момент может уклониться от сделки. И тогда все происходящее – это лишь оттяжка времени, но также, что немаловажно, и вовлечение президента Америки в процесс, из которого ему позорно было бы выйти совсем уж ни с чем. В любом случае в планы по санкциям внесены коррективы: невозможно ведь одной рукой вводить жесткие санкции против России, а другой готовить встречу с российским президентом. Впрочем, поскольку санкционный паровоз уже разогнался, а Трамп уже произнес все свои угрозы, против Индии он ввел дополнительные санкции в размере 25%— именно за импорт российской нефти и перепродажу нефтепродуктов из нее изготовленных. Суммарный объем санкций против Индии таким образом заставит уже 50%. Но! Введение этих санкций отложено на 21 день, то есть они могут быть аннулированы, если с Россией завяжется предметный диалог по Украине. Вот его и завязывают. Вряд ли президенты встретятся только ради того, чтобы подписать малозначительное соглашение о прекращении ударов по объектам энергетики или о «воздушном перемирии». Все-таки нужно будет предъявить нечто более масштабное. Можно осторожно предположить, что мог бы быть задействован примерно тот же формат, который предполагается в ходе готовящейся встречи Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Вашингтоне (8 августа). На ней мирный договор подписывать не предполагается вроде бы, хотя он в высокой степени готовности. Но при этом собираются согласовать все спорные остающиеся вопросы, оговорив некую четкую дорожную карту, когда он будет подписан.