«Это будет исторический день»: Трамп заявил, что Алиев и Пашинян подпишут мирное соглашение

«Президент Алиев и премьер-министр Пашинян присоединятся ко мне в Белом доме на официальной церемонии подписания мирного соглашения», - написал Трамп.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время своего визита в Белый дом подпишут мирное соглашение. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social.

Президент США заявил, что с нетерпением ждет, когда сможет принять президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Белом доме. «Эти две нации долгое время были в состоянии войны, что привело к гибели тысяч людей. Многие лидеры пытались положить конец войне, но безуспешно», — заявил он.

По его словам, администрация США «довольно долго» взаимодействует с обеими сторонами. Трамп добавил, что Соединенные Штаты подпишут двусторонние соглашения с обеими странами для совместного экономического развития, «чтобы мы могли полностью раскрыть потенциал Южного Кавказа».

«Я горжусь этими мужественными лидерами, которые делают правильные вещи для великих народов Армении и Азербайджана. Это будет исторический день для Армении, Азербайджана, Соединенных Штатов и ВСЕГО МИРА», - заявил Трамп.