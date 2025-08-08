Буча под ударом российских беспилотников: есть раненые

Российская армия в ночь на пятницу, 8 августа, атаковала беспилотниками Бучанский район Киевской области, известно о трех пострадавших. Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на местные власти.
Также в результате российской атаки возникли пожары в частном секторе, известно о поврежденных домах.
Поздно вечером 7 августа россияне запустили несколько групп ударных дронов с разных направлений. Целью россиян была Киевская область и Харьков, сообщали украинские СМИ.
Кроме того, в ночь на 8 августа в Одессе прогремели взрывы. Местные СМИ отмечали, что в городе «очень громко».