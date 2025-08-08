Минюст США объявил: за арест Мадуро награда $50 миллионов

Вашингтон увеличил до $50 млн размер выплаты за информацию, которая привела бы к аресту президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Соответствующее заявление разместила в X министр юстиции - генеральный прокурор США Пэм Бонди.

«Сегодня Министерство юстиции и Госдепартамент объявляют награду в $50 млн за информацию, которая приведет к задержанию Николаса Мадуро», - написала Бонди.

В видеоролике, которым генпрокурор США сопроводила свою публикацию, она заявила, что президент Венесуэлы «использует международные террористические организации» для поставок в США наркотических средств. По версии Минюста США, Мадуро «является одним из крупнейших в мире наркоторговцев» и «представляет угрозу национальной безопасности» Соединенных Штатов.

Во время первого президентского срока Дональда Трампа, в марте 2020 года, США предъявили Мадуро, а также ряду других представителей властей Венесуэлы обвинения в причастности к наркотерроризму и назначили награду в $15 млн за информацию, которая приведет к «аресту и/или признанию виновным» венесуэльского президента.