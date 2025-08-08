Армения раскрыла текст мирного соглашения с Азербайджаном

В Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян проведет двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом, а затем трехстороннюю встречу с Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, направленную на содействие миру, процветанию и экономическому сотрудничеству в регионе, сообщает Общественное телевидение Армении (ОТА), съемочная группа которого находится в США.
«Сначала состоится встреча Пашинян - Трамп, в ходе которой планируется подписание документов, связанных с энергетикой, искусственным интеллектом и «Перекрестком мира». Что касается наиболее обсуждаемого вопроса – будет ли обсуждаться мирный договор между Арменией и Азербайджаном при посредничестве Вашингтона – отмечается, что по итогам встречи будет подписан документ», – сообщает корреспондент «Лурер» в Вашингтоне Майя Хачатрян.
В состав делегации во главе с Николом Пашиняном входят министр иностранных дел, заместители министров, руководитель аппарата премьер-министра, секретарь Совета безопасности и министр индустрии высоких технологий.
Таким образом, сегодня, начиная с 22:30, в Вашингтоне ожидаются двусторонние переговоры Пашинян - Трамп, а затем трехсторонние переговоры Пашинян - Трамп - Алиев. Они будут транслироваться в прямом эфире на Первом информационном канале, на Первом канале и в социальных сетях «Лурер».
Корреспонденты «Лурер» в беседах без записи с владеющими темой экспертами в Вашингтоне уточнили, каковы ожидания от сегодняшних переговоров, какие документы могут быть подписаны.
«Согласно циркулирующим тезисам, тема коридора закрывается. Коридора нет, есть открывающиеся дороги, разблокирование Республики Армения. Армения и Азербайджан будут использовать дороги друг друга на равных условиях, в рамках суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции друг друга, на основе взаимности. Армения получит железнодорожное сообщение с внешним миром – в сторону Ирана, Китая, Центральной Азии и России», - говорится в сообщении ОТА.
Инфраструктуры, проходящие через Армению, будут находиться под суверенитетом Республики Армения – будут действовать законы, госучреждения РА и правоохранительные органы.
«В присутствии президента США будет парафировано мирное соглашение, стороны в присутствии президента США обязуются соблюдать мир, исключать месть и отказаться от практики захвата территорий друг у друга – сегодня и в будущем, исходя из того, что территории Армянской ССР и Азербайджанской ССР идентичны территориям независимых Армении и Азербайджана. В этих условиях существование Минской группы ОБСЕ не только бессмысленно, но и может поставить под сомнение искренность сторон, поэтому стороны совместно обратятся в ОБСЕ с просьбой о роспуске Минской группы. Таким образом, между Арменией и Азербайджаном будет установлен фактический мир», - говорится в сообщении.
По мнению экспертов, в Вашингтоне будет зафиксировано, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном должно быть подписано и ратифицировано, ответственность за что берет на себя также президент США.
*** 10:11
США подтвердили заинтересованность в скорейшем достижении мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт на брифинге.
«США в очередной раз подтвердили заинтересованность в скорейшем достижении мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио уже неоднократно выражали надежду на скорое достижение соглашения. Они оба подчеркивали это в своих выступлениях. Госсекретарь поднимает эту тему при каждой удобной возможности», — сказал он.
Отвечая на вопросы о возможном подписании мирного соглашения в Вашингтоне и позиции США в отношении разблокировки коммуникаций, представитель Госдепа рекомендовал дождаться объявления итогов встречи в Белом доме.
Руководитель аппарата премьер-министра Армении Араик Арутюнян заявил, в свою очередь, что в ближайшие часы и дни будет предпринята попытка создать очередную среду дезинформации и спекуляций в медиапространстве.
«В основном это будут делать те люди, сайты и фейки, чьи прогнозы ранее не сбывались. Вы и так их всех прекрасно знаете, поэтому я пишу этот статус напрасно. Нет, не напрасно — ждите исключительно официальной информации и комментариев. По возможности, они появятся в поле вашего зрения в ближайшее время — на сайтах, в социальных сетях и т.д. Будет мир, войны не будет!» — написал он в соцсетях.
Согласно обнародованной повестке дня, в 22:30 по бакинскому времени состоится встреча Дональда Трампа и Никола Пашиняна, в 23:20 — встреча Трампа и Ильхама Алиева, а в 00:00 — трехсторонняя встреча.
Пашинян на этом фоне опубликовал на своей странице в Facebook цитату из Евангелия: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими».
Государственный секретарь США Марко Рубио отметил, в свою очередь, что соглашение, которое будет подписано в ближайшее время между Азербайджаном и Арменией, станет отправной точкой для полноценного мирного договора.
По словам Рубио, президент США привержен идее установления прочного мира и намерен закрепить этот имидж:
«Когда Индия и Пакистан начали войну, мы напрямую вмешались, и президент смог обеспечить мир. Недавно подобная ситуация произошла между Камбоджей и Таиландом. Мы надеемся, что добьемся того же и в случае с Азербайджаном и Арменией. В эту пятницу мы будем здесь, чтобы подписать соглашение и сделать его началом мирного договора», — подчеркнул он.