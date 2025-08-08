Армения раскрыла текст мирного соглашения с Азербайджаном

В Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян проведет двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом, а затем трехстороннюю встречу с Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, направленную на содействие миру, процветанию и экономическому сотрудничеству в регионе, сообщает Общественное телевидение Армении (ОТА), съемочная группа которого находится в США.

«Сначала состоится встреча Пашинян - Трамп, в ходе которой планируется подписание документов, связанных с энергетикой, искусственным интеллектом и «Перекрестком мира». Что касается наиболее обсуждаемого вопроса – будет ли обсуждаться мирный договор между Арменией и Азербайджаном при посредничестве Вашингтона – отмечается, что по итогам встречи будет подписан документ», – сообщает корреспондент «Лурер» в Вашингтоне Майя Хачатрян.

В состав делегации во главе с Николом Пашиняном входят министр иностранных дел, заместители министров, руководитель аппарата премьер-министра, секретарь Совета безопасности и министр индустрии высоких технологий.

Таким образом, сегодня, начиная с 22:30, в Вашингтоне ожидаются двусторонние переговоры Пашинян - Трамп, а затем трехсторонние переговоры Пашинян - Трамп - Алиев. Они будут транслироваться в прямом эфире на Первом информационном канале, на Первом канале и в социальных сетях «Лурер».

Корреспонденты «Лурер» в беседах без записи с владеющими темой экспертами в Вашингтоне уточнили, каковы ожидания от сегодняшних переговоров, какие документы могут быть подписаны.

«Согласно циркулирующим тезисам, тема коридора закрывается. Коридора нет, есть открывающиеся дороги, разблокирование Республики Армения. Армения и Азербайджан будут использовать дороги друг друга на равных условиях, в рамках суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции друг друга, на основе взаимности. Армения получит железнодорожное сообщение с внешним миром – в сторону Ирана, Китая, Центральной Азии и России», - говорится в сообщении ОТА.

Инфраструктуры, проходящие через Армению, будут находиться под суверенитетом Республики Армения – будут действовать законы, госучреждения РА и правоохранительные органы.

«В присутствии президента США будет парафировано мирное соглашение, стороны в присутствии президента США обязуются соблюдать мир, исключать месть и отказаться от практики захвата территорий друг у друга – сегодня и в будущем, исходя из того, что территории Армянской ССР и Азербайджанской ССР идентичны территориям независимых Армении и Азербайджана. В этих условиях существование Минской группы ОБСЕ не только бессмысленно, но и может поставить под сомнение искренность сторон, поэтому стороны совместно обратятся в ОБСЕ с просьбой о роспуске Минской группы. Таким образом, между Арменией и Азербайджаном будет установлен фактический мир», - говорится в сообщении.

По мнению экспертов, в Вашингтоне будет зафиксировано, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном должно быть подписано и ратифицировано, ответственность за что берет на себя также президент США.