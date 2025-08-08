USD 1.7000
Трамп забирает Зангезур
Трамп забирает Зангезур

В бакинском метро родился ребенок

10:15 1618

Сегодня утром, около 07:40, на станции метро «20 Января» в Баку женщина родила ребенка.

Как сообщили в ЗАО «Бакинский метрополитен», сотрудники станции оперативно оказали роженице первую помощь. На место прибыла бригада скорой медицинской помощи, которая провела необходимые медицинские мероприятия.

Состояние матери и новорожденного оценивается как удовлетворительное. В 08:06 их доставили в больницу.

В «Бакинском метрополитене» отметили, что ребенку, появившемуся на свет в метро, будут предоставлены скидки и льготы.

Из чего будет состоять «Дорога Трампа»
Из чего будет состоять «Дорога Трампа»
11:15 1977
Гарегин едет в США мутить воду
Гарегин едет в США мутить воду
10:34 2654
Экс-министр Британии: переговоры без Европы грозят уступками Киева
Экс-министр Британии: переговоры без Европы грозят уступками Киева
11:15 566
Наступление России захлебнулось. Что происходит в Сумской области?
Наступление России захлебнулось. Что происходит в Сумской области?
10:53 1776
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина рассказывает глава Avant Group Али Гусейнов
10:33 3389
Путин приучил Трампа
Путин приучил Трампа
02:18 7582
Армения раскрыла текст мирного соглашения с Азербайджаном
Армения раскрыла текст мирного соглашения с Азербайджаном
11:37 4226
Сделка века или ловушка Кремля: что ждет Трампа на переговорах с Путиным
Сделка века или ловушка Кремля: что ждет Трампа на переговорах с Путиным
10:23 1317
CША обещают награду за президента Венесуэлы
CША обещают награду за президента Венесуэлы
03:56 2909
«Это будет исторический день»: Трамп заявил, что Алиев и Пашинян подпишут мирное соглашение
«Это будет исторический день»: Трамп заявил, что Алиев и Пашинян подпишут мирное соглашение
03:17 8950
Давай-давай-быстрее…
Давай-давай-быстрее…
01:59 6718

