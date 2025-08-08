В бакинском метро родился ребенок

Как сообщили в ЗАО «Бакинский метрополитен», сотрудники станции оперативно оказали роженице первую помощь. На место прибыла бригада скорой медицинской помощи, которая провела необходимые медицинские мероприятия.

Сегодня утром, около 07:40, на станции метро «20 Января» в Баку женщина родила ребенка.

Состояние матери и новорожденного оценивается как удовлетворительное. В 08:06 их доставили в больницу.

В «Бакинском метрополитене» отметили, что ребенку, появившемуся на свет в метро, будут предоставлены скидки и льготы.