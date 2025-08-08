Сделка века или ловушка Кремля: что ждет Трампа на переговорах с Путиным

Лидеры США и России Дональд Трамп и Владимир Путин могут провести переговоры уже на следующей неделе, чтобы обсудить мирное урегулирование войны в Украине. Однако, как отмечает The Wall Street Journal, их позиции остаются несовместимыми, и вероятность достижения перемирия крайне мала.

По данным издания, Трамп публично призывает Москву прекратить боевые действия, но не проявляет особого интереса к деталям соглашения. Путин же отвергает любые варианты прекращения войны, кроме тех, что соответствуют условиям Кремля.

Аналитики предупреждают, что встреча станет серьезным испытанием для американского лидера. Президент Центра анализа европейской политики Алина Полякова подчеркнула, что для Путина война в Украине важнее отношений с США. Опасения вызывает и то, что инициатива встречи может быть попыткой Кремля выиграть время, а не реальным шагом к миру.

По информации европейских и украинских источников, Путин может предложить закрепить за Россией часть оккупированных украинских территорий в обмен на вывод войск из других районов. Трамп, стремясь к сделке, может попытаться убедить Киев и союзников принять этот вариант. Однако, как ожидается, украинское и европейские правительства его отвергнут. В таком случае, предполагают эксперты, Трамп может обвинить Украину в продолжении войны.

Сценарий, при котором Вашингтон сократит или прекратит военную и разведывательную поддержку Киева, также обсуждается. По мнению источников, это подорвет усилия президента Владимира Зеленского наладить отношения с Трампом. США в таком случае могут выйти из дипломатического процесса, оставив Москву и Киев вести войну, которую Трамп называет «войной Байдена».

Тем не менее окружение американского лидера считает, что он будет стремиться заключить «главную сделку» своего срока. «Он хочет быть тем, кто подписывает соглашения. Это его бренд», — отметил бывший старший помощник Белого дома Марк Шорт.