В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина

В центре Баку, рядом с Zəfər Parkı и Port Baku, началось строительство люксовых небоскребов Avenue 8. Об уникальных характеристиках и дизайне проекта Avenue 8 в беседе с haqqin.az рассказал председатель совета директоров Avant Group Али Гусейнов.

— Насколько концепция Avenue 8 соответствует архитектурному стилю Баку? — Расположенный в окружении Port Baku Hub и Zəfər Parkı, с захватывающим панорамным видом на Бакинскую бухту, проект Avenue 8 задуман не просто как жилой комплекс, а как новое архитектурное произведение, способное стать символом современной столицы. Концепция органично вписывается в актуальную градостроительную стратегию Баку, обогащая ее элементами международной архитектуры премиального уровня. Высотное здание в 144 метра — настоящая архитектурная жемчужина, задающая новые стандарты качества городской жизни. Потолки высотой 4,5 метра, панорамное остекление, утонченные входные группы, коворкинги нового поколения, современный SPA-центр с крытым 25-метровым бассейном, а также уникальная зона отдыха на 30-м этаже с открытым бассейном Rooftop Pool — все это создает исключительную атмосферу для будущих резидентов.

— Бассейн на крыше здания… — Совершенно верно. Avenue 8 станет первым жилым зданием в Баку с полноценной Sky Lounge-зоной и открытым бассейном Rooftop Pool на верхнем этаже. Sky Lounge — это приватное клубное пространство с захватывающим видом на город и Каспийское море. Здесь предусмотрены лаунж-зоны, барная зона, места для отдыха и проведения разного рода миниатюрных мероприятий в приятной атмосфере. Rooftop Pool, расположенный под открытым небом, позволит наслаждаться плаванием и солнечными ваннами на высоте 144 метров, создавая атмосферу пятизвездочного курорта прямо у себя дома. Для круглогодичного комфорта в SPA-центре предусмотрен крытый бассейн и оборудованный фитнес-зал, зоны для релаксации, а также эксклюзивная площадка для падел-тенниса. Такой набор удобств обеспечивает идеальный баланс активного и спокойного образа жизни, превращая Avenue 8 в не просто место проживания, а полноценную философию жизни.

— Как Вы в целом оцениваете развитие рынка недвижимости в стране и спрос на люксовое жилье в Баку? — Рынок недвижимости — один из ключевых мультипликаторов экономики. Он способствует росту национального дохода, стимулирует занятость, активизирует смежные отрасли и содействует притоку долгосрочных инвестиций. Ярким тому подтверждением служит динамичный рост доли строительного сектора в структуре валового внутреннего продукта страны. Недвижимость традиционно рассматривается как надежный и стабильный актив, что делает этот рынок особенно значимым для устойчивого экономического развития страны. Если говорить о Баку, то здесь наблюдается устойчивый рост интереса к сегменту премиального жилья. Это связано с растущим спросом на высокий уровень комфорта, приватность и архитектурное совершенство, а также с общим повышением качества жизни в городе.

— Какую роль играет государство в развитии отрасли? — Роль государства фундаментальна. Проведенные реформы, направленные на повышение инвестиционной привлекательности, прозрачность процессов, цифровизацию, защиту прав собственности и обеспечение стабильности национальной валюты, существенно укрепили доверие к рынку. Сегодня Азербайджан — это безопасная и предсказуемая инвестиционная среда, поддерживаемая последовательной экономической политикой и продуманной нормативной базой. Все это формирует институциональную надежность и открывает возможности как для местных, так и для международных инвесторов.

— На какую аудиторию рассчитан проект Avenue 8? — Наш проект ориентирован на взыскательных клиентов, ценящих премиальное качество, престижное расположение и современную архитектуру. Кроме того, он представляет интерес для международных инвесторов, рассматривающих Баку как растущий деловой и культурный центр с высоким потенциалом капитализации. — Какие преимущества дает стратегическое партнерство Avant Group с PASHA Bank? — PAŞA Bank — один из ведущих и надежнейших финансовых институтов страны, с богатым опытом в реализации стратегически значимых и устойчивых проектов. Его участие в качестве финансового партнера обеспечивает проекту стабильность и высокие стандарты исполнения. Мы уверены, что наше сотрудничество будет способствовать дальнейшему развитию строительного сектора и окажет положительное влияние на экономику в целом.

— Чем Avenue 8 отличается от других премиальных проектов в Баку? — Avenue 8 сочетает в себе лучшее из международной архитектурной практики и уникальное местоположение. Мы предлагаем не просто жилье, а полноценный образ жизни: высокий уровень приватности, инфраструктуру для работы и отдыха, а также продуманные общественные пространства, доступные как резидентам, так и гостям. О результативности концепции говорит сама статистика: уже в первые 10 дней после старта продаж было реализовано или забронировано более 50% квартир с видом на море. — Планирует ли Avant Group расширить свою деятельность на международном рынке? — Да. В настоящий момент мы уже реализуем проект Moma Liv в центре Тбилиси — это наш первый премиальный комплекс в Грузии. До конца года планируем запустить еще один проект в этой стране. Мы также активно рассматриваем рынок Узбекистана, где, по нашему мнению, в ближайшие годы начнется новый виток девелоперской активности. Наша стратегия включает выход на перспективные рынки стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Мы открыты к возможностям, которые позволят нам конкурировать на международном уровне.