Цены на нефть ускорили падение

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2025 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $66 за баррель впервые с 30 июня 2025 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:27 по Баку, цена Brent снижалась на 0,63% - до $65,99 за баррель.

К 10:32 фьючерс на Brent ускорил снижение и торговался на уровне $65,91 (-0,75%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в сентябре снижался на 0,83%, до $63,31 за баррель.

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке подешевела на $1,76 или 2,54% - до $67,66.