USD 1.7000
EUR 1.9819
RUB 2.1453
Подписаться на уведомления
Трамп забирает Зангезур
Новость дня
Трамп забирает Зангезур

Цены на нефть ускорили падение

10:38 847

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2025 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $66 за баррель впервые с 30 июня 2025 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:27 по Баку, цена Brent снижалась на 0,63% - до $65,99 за баррель.

К 10:32 фьючерс на Brent ускорил снижение и торговался на уровне $65,91 (-0,75%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в сентябре снижался на 0,83%, до $63,31 за баррель.

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке подешевела на $1,76 или 2,54% - до $67,66.

Из чего будет состоять «Дорога Трампа»
Из чего будет состоять «Дорога Трампа»
11:15 1989
Гарегин едет в США мутить воду
Гарегин едет в США мутить воду
10:34 2661
Экс-министр Британии: переговоры без Европы грозят уступками Киева
Экс-министр Британии: переговоры без Европы грозят уступками Киева
11:15 571
Наступление России захлебнулось. Что происходит в Сумской области?
Наступление России захлебнулось. Что происходит в Сумской области?
10:53 1782
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина рассказывает глава Avant Group Али Гусейнов
10:33 3399
Путин приучил Трампа
Путин приучил Трампа главная тема; все еще актуально
02:18 7585
Армения раскрыла текст мирного соглашения с Азербайджаном
Армения раскрыла текст мирного соглашения с Азербайджаном главное на этот час
11:37 4244
Сделка века или ловушка Кремля: что ждет Трампа на переговорах с Путиным
Сделка века или ловушка Кремля: что ждет Трампа на переговорах с Путиным
10:23 1321
CША обещают награду за президента Венесуэлы
CША обещают награду за президента Венесуэлы видео
03:56 2909
«Это будет исторический день»: Трамп заявил, что Алиев и Пашинян подпишут мирное соглашение
«Это будет исторический день»: Трамп заявил, что Алиев и Пашинян подпишут мирное соглашение
03:17 8952
Давай-давай-быстрее…
Давай-давай-быстрее… наша аналитика; все еще актуально
01:59 6719

ЭТО ВАЖНО

Из чего будет состоять «Дорога Трампа»
Из чего будет состоять «Дорога Трампа»
11:15 1989
Гарегин едет в США мутить воду
Гарегин едет в США мутить воду
10:34 2661
Экс-министр Британии: переговоры без Европы грозят уступками Киева
Экс-министр Британии: переговоры без Европы грозят уступками Киева
11:15 571
Наступление России захлебнулось. Что происходит в Сумской области?
Наступление России захлебнулось. Что происходит в Сумской области?
10:53 1782
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина рассказывает глава Avant Group Али Гусейнов
10:33 3399
Путин приучил Трампа
Путин приучил Трампа главная тема; все еще актуально
02:18 7585
Армения раскрыла текст мирного соглашения с Азербайджаном
Армения раскрыла текст мирного соглашения с Азербайджаном главное на этот час
11:37 4244
Сделка века или ловушка Кремля: что ждет Трампа на переговорах с Путиным
Сделка века или ловушка Кремля: что ждет Трампа на переговорах с Путиным
10:23 1321
CША обещают награду за президента Венесуэлы
CША обещают награду за президента Венесуэлы видео
03:56 2909
«Это будет исторический день»: Трамп заявил, что Алиев и Пашинян подпишут мирное соглашение
«Это будет исторический день»: Трамп заявил, что Алиев и Пашинян подпишут мирное соглашение
03:17 8952
Давай-давай-быстрее…
Давай-давай-быстрее… наша аналитика; все еще актуально
01:59 6719
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться