Наступление России захлебнулось. Что происходит в Сумской области?

По данным издания, президент России Владимир Путин, согласившийся на встречу с президентом США Дональдом Трампом, прибудет на переговоры без крупной победы на поле боя, которая могла бы усилить его позиции.

Украинские войска смогли остановить летнее наступление российских сил в Сумской области и вернуть часть утраченных территорий, что, по оценке The Wall Street Journal, продемонстрировало неспособность Москвы проводить решительные операции на фронте.

С середины июля Россия практически прекратила наступление в регионе, а за последние недели, по словам украинских офицеров и аналитиков, Киев вернул от 4 до 6 квадратных миль территории и два села.

«Российские войска в этом районе истощены», — заявил майор Олег Ширяев, командир 225-го отдельного штурмового полка, который ведет бои здесь уже год.

Вместе с тем украинские военные предупреждают, что Россия все еще имеет в этом районе резерв численностью более 50 тысяч человек. «Просто их больше, чем нас, и они будут продолжать наступление», — отметил командир артиллерийской батареи 43-й бригады с позывным Рысь.

По оценкам украинских военных, в регионе на каждых пятерых российских солдат приходится один украинский. В некоторых случаях это соотношение составляет один к четырем.

Тактика России в Сумской области соответствует общей картине боев на линии фронта: массированные бомбардировки управляемыми авиабомбами, беспилотниками и артиллерией, затем атаки небольшими пехотными группами, почти без применения танков. «Наибольшую разрушительную силу наносят авиабомбы и осколочно-фугасные боеприпасы с дешевыми системами наведения», — уточнил Ширяев.

Киев, по его словам, смог остановить продвижение за счет ударов по российской логистике — уничтожения транспорта с боеприпасами и подкреплениями, в том числе с помощью дронов и артиллерии. В ряде случаев украинские подразделения разрушали дороги, чтобы отрезать передовые позиции россиян. Главное управление военной разведки Украины также сообщило об успешных рейдах в тыл российских войск.

Темпы наступления России с тех пор заметно снизились. «Сумское наступление свидетельствует о неспособности России проводить крупные операции», — отмечают аналитики. По их мнению, Москве сложно организовать комплексные наступления с участием пехоты, артиллерии, бронетехники, логистики, авиации и флота, и она вынуждена ограничиваться локальными захватами на несколько миль.

«Их тактика — постоянно отправлять войска, чтобы измотать нас, а не нанести серьезный удар», — подчеркнул Ширяев.