Россия и Казахстан начали строительство первой АЭС

АЭС построят в поселке Улькен на юго-востоке страны. Генеральным подрядчиком выступает «Росатом». Ввести станцию в эксплуатацию планируется к 2035–2036 годам.

Как отметил на церемонии председатель казахстанского Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев, реализация проекта позволит Казахстану сформировать новое поколение высококвалифицированных специалистов, укрепить научно-исследовательскую базу и создать условия для образовательного и технологического рывка.

Решение о строительстве первой АЭС в Жамбылском районе Алматинской области Казахстана было принято на референдуме в 2024 году. В феврале 2025-го место строительства окончательно утвердило правительство. В июне было объявлено, что реализацию проекта возглавит «Росатом».