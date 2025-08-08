USD 1.7000
EUR 1.9819
RUB 2.1453
Подписаться на уведомления
Трамп забирает Зангезур
Новость дня
Трамп забирает Зангезур

Россия и Казахстан начали строительство первой АЭС

10:56 610

Россия и Казахстан запустили строительство первой АЭС в среднеазиатской республике, сообщает Tengrinews.

АЭС построят в поселке Улькен на юго-востоке страны. Генеральным подрядчиком выступает «Росатом». Ввести станцию в эксплуатацию планируется к 2035–2036 годам.

Как отметил на церемонии председатель казахстанского Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев, реализация проекта позволит Казахстану сформировать новое поколение высококвалифицированных специалистов, укрепить научно-исследовательскую базу и создать условия для образовательного и технологического рывка.

Решение о строительстве первой АЭС в Жамбылском районе Алматинской области Казахстана было принято на референдуме в 2024 году. В феврале 2025-го место строительства окончательно утвердило правительство. В июне было объявлено, что реализацию проекта возглавит «Росатом».

Из чего будет состоять «Дорога Трампа»
Из чего будет состоять «Дорога Трампа»
11:15 1998
Гарегин едет в США мутить воду
Гарегин едет в США мутить воду
10:34 2666
Экс-министр Британии: переговоры без Европы грозят уступками Киева
Экс-министр Британии: переговоры без Европы грозят уступками Киева
11:15 573
Наступление России захлебнулось. Что происходит в Сумской области?
Наступление России захлебнулось. Что происходит в Сумской области?
10:53 1789
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина рассказывает глава Avant Group Али Гусейнов
10:33 3410
Путин приучил Трампа
Путин приучил Трампа главная тема; все еще актуально
02:18 7586
Армения раскрыла текст мирного соглашения с Азербайджаном
Армения раскрыла текст мирного соглашения с Азербайджаном главное на этот час
11:37 4256
Сделка века или ловушка Кремля: что ждет Трампа на переговорах с Путиным
Сделка века или ловушка Кремля: что ждет Трампа на переговорах с Путиным
10:23 1324
CША обещают награду за президента Венесуэлы
CША обещают награду за президента Венесуэлы видео
03:56 2910
«Это будет исторический день»: Трамп заявил, что Алиев и Пашинян подпишут мирное соглашение
«Это будет исторический день»: Трамп заявил, что Алиев и Пашинян подпишут мирное соглашение
03:17 8954
Давай-давай-быстрее…
Давай-давай-быстрее… наша аналитика; все еще актуально
01:59 6720

ЭТО ВАЖНО

Из чего будет состоять «Дорога Трампа»
Из чего будет состоять «Дорога Трампа»
11:15 1998
Гарегин едет в США мутить воду
Гарегин едет в США мутить воду
10:34 2666
Экс-министр Британии: переговоры без Европы грозят уступками Киева
Экс-министр Британии: переговоры без Европы грозят уступками Киева
11:15 573
Наступление России захлебнулось. Что происходит в Сумской области?
Наступление России захлебнулось. Что происходит в Сумской области?
10:53 1789
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина рассказывает глава Avant Group Али Гусейнов
10:33 3410
Путин приучил Трампа
Путин приучил Трампа главная тема; все еще актуально
02:18 7586
Армения раскрыла текст мирного соглашения с Азербайджаном
Армения раскрыла текст мирного соглашения с Азербайджаном главное на этот час
11:37 4256
Сделка века или ловушка Кремля: что ждет Трампа на переговорах с Путиным
Сделка века или ловушка Кремля: что ждет Трампа на переговорах с Путиным
10:23 1324
CША обещают награду за президента Венесуэлы
CША обещают награду за президента Венесуэлы видео
03:56 2910
«Это будет исторический день»: Трамп заявил, что Алиев и Пашинян подпишут мирное соглашение
«Это будет исторический день»: Трамп заявил, что Алиев и Пашинян подпишут мирное соглашение
03:17 8954
Давай-давай-быстрее…
Давай-давай-быстрее… наша аналитика; все еще актуально
01:59 6720
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться