Экс-министр Британии: переговоры без Европы грозят уступками Киева

Без участия европейских стран в мирных переговорах президент США Дональд Трамп может вынудить лидера Украины Владимира Зеленского пойти на уступки, допустил бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес в разговоре с Times Radio.

«Да, такие опасения существуют. Именно поэтому я считаю, что в переговорах должна участвовать европейская ядерная держава — Франция или Великобритания», — сказал Уоллес, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, и Трамп, и президент РФ Владимир Путин известны как люди, умеющие запугивать и оказывать давление на других.

Бывший британский министр добавил, что если Путин и Трамп будут противостоять Зеленскому, которого он назвал «храбрым человеком», то это «вряд ли приведет к правильному результату».