USD 1.7000
EUR 1.9819
RUB 2.1453
Подписаться на уведомления
Трамп забирает Зангезур
Новость дня
Трамп забирает Зангезур

Экс-министр Британии: переговоры без Европы грозят уступками Киева

11:15 575

Без участия европейских стран в мирных переговорах президент США Дональд Трамп может вынудить лидера Украины Владимира Зеленского пойти на уступки, допустил бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес в разговоре с Times Radio.

«Да, такие опасения существуют. Именно поэтому я считаю, что в переговорах должна участвовать европейская ядерная держава — Франция или Великобритания», — сказал Уоллес, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, и Трамп, и президент РФ Владимир Путин известны как люди, умеющие запугивать и оказывать давление на других.

Бывший британский министр добавил, что если Путин и Трамп будут противостоять Зеленскому, которого он назвал «храбрым человеком», то это «вряд ли приведет к правильному результату».

Из чего будет состоять «Дорога Трампа»
Из чего будет состоять «Дорога Трампа»
11:15 2005
Гарегин едет в США мутить воду
Гарегин едет в США мутить воду
10:34 2674
Экс-министр Британии: переговоры без Европы грозят уступками Киева
Экс-министр Британии: переговоры без Европы грозят уступками Киева
11:15 576
Наступление России захлебнулось. Что происходит в Сумской области?
Наступление России захлебнулось. Что происходит в Сумской области?
10:53 1792
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина рассказывает глава Avant Group Али Гусейнов
10:33 3417
Путин приучил Трампа
Путин приучил Трампа главная тема; все еще актуально
02:18 7589
Армения раскрыла текст мирного соглашения с Азербайджаном
Армения раскрыла текст мирного соглашения с Азербайджаном главное на этот час
11:37 4270
Сделка века или ловушка Кремля: что ждет Трампа на переговорах с Путиным
Сделка века или ловушка Кремля: что ждет Трампа на переговорах с Путиным
10:23 1325
CША обещают награду за президента Венесуэлы
CША обещают награду за президента Венесуэлы видео
03:56 2910
«Это будет исторический день»: Трамп заявил, что Алиев и Пашинян подпишут мирное соглашение
«Это будет исторический день»: Трамп заявил, что Алиев и Пашинян подпишут мирное соглашение
03:17 8955
Давай-давай-быстрее…
Давай-давай-быстрее… наша аналитика; все еще актуально
01:59 6720

ЭТО ВАЖНО

Из чего будет состоять «Дорога Трампа»
Из чего будет состоять «Дорога Трампа»
11:15 2005
Гарегин едет в США мутить воду
Гарегин едет в США мутить воду
10:34 2674
Экс-министр Британии: переговоры без Европы грозят уступками Киева
Экс-министр Британии: переговоры без Европы грозят уступками Киева
11:15 576
Наступление России захлебнулось. Что происходит в Сумской области?
Наступление России захлебнулось. Что происходит в Сумской области?
10:53 1792
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина рассказывает глава Avant Group Али Гусейнов
10:33 3417
Путин приучил Трампа
Путин приучил Трампа главная тема; все еще актуально
02:18 7589
Армения раскрыла текст мирного соглашения с Азербайджаном
Армения раскрыла текст мирного соглашения с Азербайджаном главное на этот час
11:37 4270
Сделка века или ловушка Кремля: что ждет Трампа на переговорах с Путиным
Сделка века или ловушка Кремля: что ждет Трампа на переговорах с Путиным
10:23 1325
CША обещают награду за президента Венесуэлы
CША обещают награду за президента Венесуэлы видео
03:56 2910
«Это будет исторический день»: Трамп заявил, что Алиев и Пашинян подпишут мирное соглашение
«Это будет исторический день»: Трамп заявил, что Алиев и Пашинян подпишут мирное соглашение
03:17 8955
Давай-давай-быстрее…
Давай-давай-быстрее… наша аналитика; все еще актуально
01:59 6720
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться