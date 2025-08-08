Из чего будет состоять «Дорога Трампа»

Международный маршрут, который может получить название Trump Route for International Peace and Prosperity, должен соединить основную часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой, сообщает Associated Press. Планируется, что со временем он будет включать железнодорожную ветку, нефте- и газопроводы, а также кабельно-волоконные линии, что позволит перевозить товары, а в дальнейшем и людей .

Трасса пройдет через 32-километровый участок территории Армении. Финансирование строительства не предполагается за счет бюджета США — реализацией займутся частные корпорации.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что во время его визита в Белый дом президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян планируют подписать мирное соглашение. По его словам, администрация США «довольно долго» взаимодействует с обеими сторонами.

«Мы также подпишем двусторонние соглашения с обеими странами для совместного экономического развития, чтобы полностью раскрыть потенциал Южного Кавказа. Я горжусь этими мужественными лидерами, которые делают правильные вещи для великих народов Армении и Азербайджана. Это будет исторический день для Армении, Азербайджана, Соединенных Штатов и всего мира», — отметил американский президент.

На этом фоне портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме пишет, что Армения дала согласие на вышеупомянутый проект: «Армения согласилась разрешить развитие 43,5-километрового коридора через свою территорию под управлением США, который будет называться «Дорогой Трампа — международного мира и процветания».

Американцы будут зарабатывать миллиарды долларов ежегодно на этом новом торговом пути. Россия, Иран и Китай теряют свое влияние в регионе, который они считали своим, отмечает Axios.