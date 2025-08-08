USD 1.7000
EUR 1.9819
RUB 2.1453
Подписаться на уведомления
Трамп забирает Зангезур
Новость дня
Трамп забирает Зангезур

Из чего будет состоять «Дорога Трампа»

11:15 2008

Международный маршрут, который может получить название Trump Route for International Peace and Prosperity, должен соединить основную часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой, сообщает Associated Press. Планируется, что со временем он будет включать железнодорожную ветку, нефте- и газопроводы, а также кабельно-волоконные линии, что позволит перевозить товары, а в дальнейшем и людей.

Трасса пройдет через 32-километровый участок территории Армении. Финансирование строительства не предполагается за счет бюджета США — реализацией займутся частные корпорации.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что во время его визита в Белый дом президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян планируют подписать мирное соглашение. По его словам, администрация США «довольно долго» взаимодействует с обеими сторонами.

«Мы также подпишем двусторонние соглашения с обеими странами для совместного экономического развития, чтобы полностью раскрыть потенциал Южного Кавказа. Я горжусь этими мужественными лидерами, которые делают правильные вещи для великих народов Армении и Азербайджана. Это будет исторический день для Армении, Азербайджана, Соединенных Штатов и всего мира», — отметил американский президент.

На этом фоне портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме пишет, что Армения дала согласие на вышеупомянутый проект: «Армения согласилась разрешить развитие 43,5-километрового коридора через свою территорию под управлением США, который будет называться «Дорогой Трампа — международного мира и процветания».

Американцы будут зарабатывать миллиарды долларов ежегодно на этом новом торговом пути. Россия, Иран и Китай теряют свое влияние в регионе, который они считали своим, отмечает Axios.

Из чего будет состоять «Дорога Трампа»
Из чего будет состоять «Дорога Трампа»
11:15 2009
Гарегин едет в США мутить воду
Гарегин едет в США мутить воду
10:34 2676
Экс-министр Британии: переговоры без Европы грозят уступками Киева
Экс-министр Британии: переговоры без Европы грозят уступками Киева
11:15 576
Наступление России захлебнулось. Что происходит в Сумской области?
Наступление России захлебнулось. Что происходит в Сумской области?
10:53 1794
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина рассказывает глава Avant Group Али Гусейнов
10:33 3420
Путин приучил Трампа
Путин приучил Трампа главная тема; все еще актуально
02:18 7589
Армения раскрыла текст мирного соглашения с Азербайджаном
Армения раскрыла текст мирного соглашения с Азербайджаном главное на этот час
11:37 4275
Сделка века или ловушка Кремля: что ждет Трампа на переговорах с Путиным
Сделка века или ловушка Кремля: что ждет Трампа на переговорах с Путиным
10:23 1328
CША обещают награду за президента Венесуэлы
CША обещают награду за президента Венесуэлы видео
03:56 2912
«Это будет исторический день»: Трамп заявил, что Алиев и Пашинян подпишут мирное соглашение
«Это будет исторический день»: Трамп заявил, что Алиев и Пашинян подпишут мирное соглашение
03:17 8956
Давай-давай-быстрее…
Давай-давай-быстрее… наша аналитика; все еще актуально
01:59 6721

ЭТО ВАЖНО

Из чего будет состоять «Дорога Трампа»
Из чего будет состоять «Дорога Трампа»
11:15 2009
Гарегин едет в США мутить воду
Гарегин едет в США мутить воду
10:34 2676
Экс-министр Британии: переговоры без Европы грозят уступками Киева
Экс-министр Британии: переговоры без Европы грозят уступками Киева
11:15 576
Наступление России захлебнулось. Что происходит в Сумской области?
Наступление России захлебнулось. Что происходит в Сумской области?
10:53 1794
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина рассказывает глава Avant Group Али Гусейнов
10:33 3420
Путин приучил Трампа
Путин приучил Трампа главная тема; все еще актуально
02:18 7589
Армения раскрыла текст мирного соглашения с Азербайджаном
Армения раскрыла текст мирного соглашения с Азербайджаном главное на этот час
11:37 4275
Сделка века или ловушка Кремля: что ждет Трампа на переговорах с Путиным
Сделка века или ловушка Кремля: что ждет Трампа на переговорах с Путиным
10:23 1328
CША обещают награду за президента Венесуэлы
CША обещают награду за президента Венесуэлы видео
03:56 2912
«Это будет исторический день»: Трамп заявил, что Алиев и Пашинян подпишут мирное соглашение
«Это будет исторический день»: Трамп заявил, что Алиев и Пашинян подпишут мирное соглашение
03:17 8956
Давай-давай-быстрее…
Давай-давай-быстрее… наша аналитика; все еще актуально
01:59 6721
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться