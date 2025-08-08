Спрос на электричество в Азербайджане превысил исторический максимум

В среду, 6 августа, в 15:00 спрос на электроэнергию в Азербайджане достиг рекордного уровня — 4871 мегаватт. Суточный объем потребления превысил 100 миллионов киловатт-часов.

По информации ОАО «Азерэнержи», рост нагрузки обусловлен не только жаркой погодой, чрезмерной эксплуатацией систем охлаждения и работой развлекательных центров. Главная причина — непрерывное и динамичное развитие экономики страны, промышленных предприятий, многоквартирных домов и всех секторов в целом в последние годы.

Для сравнения, летом 2018 года при температуре 40-42 градуса пиковый спрос в Азербайджане составлял 3625 мегаватт. За последние семь лет пиковый спрос увеличился более чем на 1200 мегаватт. В связи с этим, в соответствии с поручениями главы государства, «Азерэнержи» создало дополнительные источники генерации и подстанции, внедрило новые системы SCADA, релейной защиты, противоаварийной автоматики, регулирования частоты, а также обновило современные системы компенсации реактивной мощности.

В настоящее время ОАО «Азерэнержи» располагает возможностями не только полностью обеспечивать внутренние потребности, но и производить электроэнергии больше, чем требуется стране.