В Армении задержали Арутюняна

Бывший глава Комитета государственных доходов Армении Вардан Арутюнян задержан. Информацию о задержании «бывшего высокопоставленного чиновника КГД» подтвердили Sputnik Армения в Антикоррупционном комитете.

По данным ведомства, Арутюняну предъявлены обвинения в незаконной предпринимательской и антиконкурентной деятельности, а также в отмывании денег.

В настоящее время Антикоррупционный суд рассматривает ходатайство об его аресте.

Вардан Арутюнян возглавлял налоговое ведомство в 2016–2018 годах, а до этого занимал должность генерального директора «Газпром Армения».