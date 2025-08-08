USD 1.7000
Трамп забирает Зангезур
Трамп забирает Зангезур

В Армении задержали Арутюняна

11:59

Бывший глава Комитета государственных доходов Армении Вардан Арутюнян задержан. Информацию о задержании «бывшего высокопоставленного чиновника КГД» подтвердили Sputnik Армения в Антикоррупционном комитете.

По данным ведомства, Арутюняну предъявлены обвинения в незаконной предпринимательской и антиконкурентной деятельности, а также в отмывании денег.

В настоящее время Антикоррупционный суд рассматривает ходатайство об его аресте.

Вардан Арутюнян возглавлял налоговое ведомство в 2016–2018 годах, а до этого занимал должность генерального директора «Газпром Армения».

Из чего будет состоять «Дорога Трампа»
Из чего будет состоять «Дорога Трампа»
11:15 2021
Гарегин едет в США мутить воду
Гарегин едет в США мутить воду
10:34 2680
Экс-министр Британии: переговоры без Европы грозят уступками Киева
Экс-министр Британии: переговоры без Европы грозят уступками Киева
11:15 577
Наступление России захлебнулось. Что происходит в Сумской области?
Наступление России захлебнулось. Что происходит в Сумской области?
10:53 1798
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина рассказывает глава Avant Group Али Гусейнов
10:33 3426
Путин приучил Трампа
Путин приучил Трампа главная тема; все еще актуально
02:18 7591
Армения раскрыла текст мирного соглашения с Азербайджаном
Армения раскрыла текст мирного соглашения с Азербайджаном главное на этот час
11:37 4289
Сделка века или ловушка Кремля: что ждет Трампа на переговорах с Путиным
Сделка века или ловушка Кремля: что ждет Трампа на переговорах с Путиным
10:23 1330
CША обещают награду за президента Венесуэлы
CША обещают награду за президента Венесуэлы видео
03:56 2915
«Это будет исторический день»: Трамп заявил, что Алиев и Пашинян подпишут мирное соглашение
«Это будет исторический день»: Трамп заявил, что Алиев и Пашинян подпишут мирное соглашение
03:17 8958
Давай-давай-быстрее…
Давай-давай-быстрее… наша аналитика; все еще актуально
01:59 6726

