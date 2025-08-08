Грузия отказалась подписывать документы с сепаратистами

Власти Грузии не готовы подписывать соглашение о неприменении силы с сепаратистскими регионами страны — Абхазией и Южной Осетией, поскольку, как заявляют в Тбилиси, единственным путем восстановления территориальной целостности является мирный диалог.

«Конечно же, мы не готовы к этому (подписанию договора о ненападении — прим.). Для нас это несерьезно, что касается ненападения. Мы заявляем одну простую вещь: единственный путь для восстановления территориальной целостности — мирный путь. Мы об этом говорим, и никакого разговора о документе или соглашении быть не может», — сказал Кобахидзе.

Премьер также подчеркнул, что официальный Тбилиси не планирует вести прямой диалог с Сухуми и Цхинвали, административными центрами сепаратистских регионов, и не собирается признавать их независимость.