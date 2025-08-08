USD 1.7000
EUR 1.9819
RUB 2.1453
Подписаться на уведомления
Трамп забирает Зангезур
Новость дня
Трамп забирает Зангезур

Грузия отказалась подписывать документы с сепаратистами

12:07 223

Власти Грузии не готовы подписывать соглашение о неприменении силы с сепаратистскими регионами страны — Абхазией и Южной Осетией, поскольку, как заявляют в Тбилиси, единственным путем восстановления территориальной целостности является мирный диалог.

Об этом сообщил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Конечно же, мы не готовы к этому (подписанию договора о ненападении — прим.). Для нас это несерьезно, что касается ненападения. Мы заявляем одну простую вещь: единственный путь для восстановления территориальной целостности — мирный путь. Мы об этом говорим, и никакого разговора о документе или соглашении быть не может», — сказал Кобахидзе.

Премьер также подчеркнул, что официальный Тбилиси не планирует вести прямой диалог с Сухуми и Цхинвали, административными центрами сепаратистских регионов, и не собирается признавать их независимость.

Из чего будет состоять «Дорога Трампа»
Из чего будет состоять «Дорога Трампа»
11:15 2022
Гарегин едет в США мутить воду
Гарегин едет в США мутить воду
10:34 2683
Экс-министр Британии: переговоры без Европы грозят уступками Киева
Экс-министр Британии: переговоры без Европы грозят уступками Киева
11:15 578
Наступление России захлебнулось. Что происходит в Сумской области?
Наступление России захлебнулось. Что происходит в Сумской области?
10:53 1799
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина рассказывает глава Avant Group Али Гусейнов
10:33 3431
Путин приучил Трампа
Путин приучил Трампа главная тема; все еще актуально
02:18 7591
Армения раскрыла текст мирного соглашения с Азербайджаном
Армения раскрыла текст мирного соглашения с Азербайджаном главное на этот час
11:37 4294
Сделка века или ловушка Кремля: что ждет Трампа на переговорах с Путиным
Сделка века или ловушка Кремля: что ждет Трампа на переговорах с Путиным
10:23 1331
CША обещают награду за президента Венесуэлы
CША обещают награду за президента Венесуэлы видео
03:56 2915
«Это будет исторический день»: Трамп заявил, что Алиев и Пашинян подпишут мирное соглашение
«Это будет исторический день»: Трамп заявил, что Алиев и Пашинян подпишут мирное соглашение
03:17 8958
Давай-давай-быстрее…
Давай-давай-быстрее… наша аналитика; все еще актуально
01:59 6727

ЭТО ВАЖНО

Из чего будет состоять «Дорога Трампа»
Из чего будет состоять «Дорога Трампа»
11:15 2022
Гарегин едет в США мутить воду
Гарегин едет в США мутить воду
10:34 2683
Экс-министр Британии: переговоры без Европы грозят уступками Киева
Экс-министр Британии: переговоры без Европы грозят уступками Киева
11:15 578
Наступление России захлебнулось. Что происходит в Сумской области?
Наступление России захлебнулось. Что происходит в Сумской области?
10:53 1799
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина
В Баку воздвигается 144-метровая архитектурная жемчужина рассказывает глава Avant Group Али Гусейнов
10:33 3431
Путин приучил Трампа
Путин приучил Трампа главная тема; все еще актуально
02:18 7591
Армения раскрыла текст мирного соглашения с Азербайджаном
Армения раскрыла текст мирного соглашения с Азербайджаном главное на этот час
11:37 4294
Сделка века или ловушка Кремля: что ждет Трампа на переговорах с Путиным
Сделка века или ловушка Кремля: что ждет Трампа на переговорах с Путиным
10:23 1331
CША обещают награду за президента Венесуэлы
CША обещают награду за президента Венесуэлы видео
03:56 2915
«Это будет исторический день»: Трамп заявил, что Алиев и Пашинян подпишут мирное соглашение
«Это будет исторический день»: Трамп заявил, что Алиев и Пашинян подпишут мирное соглашение
03:17 8958
Давай-давай-быстрее…
Давай-давай-быстрее… наша аналитика; все еще актуально
01:59 6727
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться