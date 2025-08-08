Азербайджан обсудил сотрудничество с компанией Маска

В ходе встречи мы подчеркнули экономический потенциал Азербайджана, стратегические направления развития и благоприятный инвестиционный климат. Мы обсудили перспективы сотрудничества с компанией SpaceX, в частности в области применения передовых космических технологий, интеграции решений на базе искусственного интеллекта и структурированного партнерства в целях передачи знаний и наращивания потенциала», – написал Джаббаров.

«В рамках рабочего визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в США мы вместе с президентом SOCAR Ровшаном Наджафом провели продуктивную встречу с вице-президентом SpaceX Стефани Беднарек.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с вице-президентом американской компании SpaceX Стефани Беднарек, написал министр в соцсети Х.

В пятницу, 8 августа, в Вашингтоне состоялись обсуждения вопросов расширения торгового сотрудничества между Азербайджаном и США.

Об этом сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в своем аккаунте в социальной сети X.

«Вместе с президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровшаном Наджафом и делегацией во главе с президентом и генеральным советником председателя Экспортно-импортного банка США (EXIM Bank) Дэном Негреа мы обсудили достижения Азербайджана в области устойчивого развития и диверсификации экономики. Особое внимание уделили новым перспективам развития отраслей с высокой добавленной стоимостью и укреплению связей с зарубежными партнерами», — отметил министр.

По словам Джаббарова, стороны также обменялись мнениями о возможностях применения инструментов, способствующих расширению торговых отношений между Азербайджаном и США, и дальнейших шагах по углублению сотрудничества.