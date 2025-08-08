В Израиле опровергли: Трамп не кричал на Нетаньяху

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху назвала «абсолютным фейком» сообщение телеканала NBC о том, что между главой израильского кабмина и президентом США Дональдом Трампом состоялся «разговор на повышенных тонах». «Сообщение о том, что между премьер-министром Нетаньяху и президентом Трампом состоялся разговор на повышенных тонах, является абсолютным фейком», - говорится в заявлении канцелярии «в ответ на утверждения NBC».

* * * 12:41 Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху резко отреагировал на его заявления об отсутствии голода в секторе Газа. Как сообщает NBC News, Трамп заявил, что его помощники представили доказательства гибели детей от голода в эксклаве, и он не хочет, чтобы эти факты называли «фальшивкой».