Трамп забирает Зангезур
Новость дня
Трамп забирает Зангезур

В Израиле опровергли: Трамп не кричал на Нетаньяху

обновлено 13:50
13:50 1899

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху назвала «абсолютным фейком» сообщение телеканала NBC о том, что между главой израильского кабмина и президентом США Дональдом Трампом состоялся «разговор на повышенных тонах».

«Сообщение о том, что между премьер-министром Нетаньяху и президентом Трампом состоялся разговор на повышенных тонах, является абсолютным фейком», - говорится в заявлении канцелярии «в ответ на утверждения NBC».

* * * 12:41

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху резко отреагировал на его заявления об отсутствии голода в секторе Газа.

Как сообщает NBC News, Трамп заявил, что его помощники представили доказательства гибели детей от голода в эксклаве, и он не хочет, чтобы эти факты называли «фальшивкой».

По данным издания, разговор состоялся 28 июля, во время визита Трампа в Шотландию. Перед этим американский лидер публично заявил о реальном голоде в Газе, после чего Нетаньяху попросил провести телефонную беседу. Ссылаясь на неназванных представителей администрации США, NBC News пишет, что в ходе беседы Нетаньяху настаивал: в Газе нет массового голода, а распространяемые сообщения — это «выдумка ХАМАС».

В ответ Трамп перебил собеседника, повысил голос и заявил, что располагает подтверждениями гибели детей от голода, и не намерен соглашаться с их опровержением.

Белый дом и канцелярия премьер-министра Израиля отказались комментировать сообщения о том, что Трамп накричал на Нетаньяху из-за его слов об отсутствии голода в эксклаве.

В публикации NBC также говорится, что израильская армия стягивает силы к границе с сектором Газа в рамках подготовки к операции по захвату города Газа. Спутниковые снимки фиксируют крупное сосредоточение техники и личного состава на границе, что, по данным СМИ, указывает на подготовку к наземному наступлению. Канцелярия премьер-министра Израиля ранее сообщала, что план по оккупации города Газа, расположенного на севере эксклава, был одобрен утром того же дня на заседании Военного кабинета.

Трамп отнимает оружие у Украины
Трамп отнимает оружие у Украины
14:20 2062
Время на исходе: жителям Газы назначили крайний срок для эвакуации
Время на исходе: жителям Газы назначили крайний срок для эвакуации обновлено 14:05
14:05 4334
Грузия призвала Россию уйти из Абхазии и Южной Осетии
Грузия призвала Россию уйти из Абхазии и Южной Осетии
13:50 1974
Путин обсудил с Токаевым войну в Украине
Путин обсудил с Токаевым войну в Украине
13:39 1405
Рекордная цена на золото
Рекордная цена на золото после решения США
12:38 1745
Азербайджан обсудил сотрудничество с компанией Маска
Азербайджан обсудил сотрудничество с компанией Маска обновлено 14:45
14:45 2127
Турция отказалась от требования Европы
Турция отказалась от требования Европы
12:17 3181
Армения отказывается от термина «коридор»
Армения отказывается от термина «коридор» обновлено 14:02
14:02 8141
Гарегин едет в США мутить воду
Гарегин едет в США мутить воду
10:34 4867
Экс-министр Британии: переговоры без Европы грозят уступками Киева
Экс-министр Британии: переговоры без Европы грозят уступками Киева
11:15 1139
Наступление России захлебнулось. Что происходит в Сумской области?
Наступление России захлебнулось. Что происходит в Сумской области?
10:53 3432

ЭТО ВАЖНО

