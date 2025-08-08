В Израиле опровергли: Трамп не кричал на Нетаньяху

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху назвала «абсолютным фейком» сообщение телеканала NBC о том, что между главой израильского кабмина и президентом США Дональдом Трампом состоялся «разговор на повышенных тонах».
«Сообщение о том, что между премьер-министром Нетаньяху и президентом Трампом состоялся разговор на повышенных тонах, является абсолютным фейком», - говорится в заявлении канцелярии «в ответ на утверждения NBC».
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху резко отреагировал на его заявления об отсутствии голода в секторе Газа.
Как сообщает NBC News, Трамп заявил, что его помощники представили доказательства гибели детей от голода в эксклаве, и он не хочет, чтобы эти факты называли «фальшивкой».
По данным издания, разговор состоялся 28 июля, во время визита Трампа в Шотландию. Перед этим американский лидер публично заявил о реальном голоде в Газе, после чего Нетаньяху попросил провести телефонную беседу. Ссылаясь на неназванных представителей администрации США, NBC News пишет, что в ходе беседы Нетаньяху настаивал: в Газе нет массового голода, а распространяемые сообщения — это «выдумка ХАМАС».
В ответ Трамп перебил собеседника, повысил голос и заявил, что располагает подтверждениями гибели детей от голода, и не намерен соглашаться с их опровержением.
Белый дом и канцелярия премьер-министра Израиля отказались комментировать сообщения о том, что Трамп накричал на Нетаньяху из-за его слов об отсутствии голода в эксклаве.
В публикации NBC также говорится, что израильская армия стягивает силы к границе с сектором Газа в рамках подготовки к операции по захвату города Газа. Спутниковые снимки фиксируют крупное сосредоточение техники и личного состава на границе, что, по данным СМИ, указывает на подготовку к наземному наступлению. Канцелярия премьер-министра Израиля ранее сообщала, что план по оккупации города Газа, расположенного на севере эксклава, был одобрен утром того же дня на заседании Военного кабинета.