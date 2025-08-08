Грозы и ливни придут на смену жаре в Азербайджане

После продолжительной жаркой погоды 10 августа днём, начиная с северных и западных районов, ожидается изменение погодных условий. До 12 августа временами будут идти дожди.
Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, в некоторых районах Газах-Гянджинской, Балакян-Шекинской, Губа-Гусарской, Центрально-Аранской, Лянкяран-Астаринской зон, а также в Нагорном Ширване осадки будут носить ливневый характер, возможен град.
В связи с дождями прогнозируется повышение уровня воды в реках. В некоторых горных реках Большого и Малого Кавказа, а также в Лянкяран-Астаринской зоне возможны селевые потоки.
Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями снизится на 3–5 градусов.
*** 15:39
Объявлено «желтое» предупреждение в связи с ожидающимся сильным ветром с сегодняшнего вечера и до второй половины 11 августа в Баку и на Апшеронском полуострове, а также в ряде других регионов.
Oб этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Порывы ветра достигнут 13,9–20,7 м/с.
*** 12:56
В Баку и на Апшеронском полуострове 9 августа ожидается солнечная погода, будет дуть северо-западный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Температура воздуха ночью составит 23–27° тепла, днем — 32–36°.
В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Днем в некоторых горных районах ожидается кратковременный небольшой дождь, гроза, возможен град, а ночью и утром местами туман.
Температура воздуха ночью — 22–26°, днем — 33–38°. В горах температура ночью опустится до 15–20°, днем составит 23–28°.