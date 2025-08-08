Где встретятся Путин и Трамп?

Встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина предварительно планируется на конец следующей недели, в числе возможных площадок рассматриваются Венгрия, Швейцария, ОАЭ и Италия, сообщает в пятницу телеканал Fox News со ссылкой на источник, знакомый с деталями подготовки саммита.
По данным собеседника телеканала, первой предпочтительной площадкой для российской стороны якобы была Венгрия, а Турция обсуждалась, но является «маловероятным вариантом».
Fox News также сообщает, что подготовка саммита «столкнулась с трудностями» после того, как президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что украинская Конституция обязывает проводить национальный референдум для одобрения любых территориальных уступок.
Российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может пройти в одной из арабских стран.
Ранее Владимир Путин назвал Объединенные Арабские Эмираты одним из возможных и подходящих мест для проведения переговоров с Трампом.
В то же время телеканал Fox News со ссылкой на собственные источники сообщил, что встреча лидеров России и США может состояться в Риме уже в следующий понедельник. При этом рассматриваются и другие варианты, как в Европе, так и за ее пределами.
Однако источник ТАСС опроверг информацию о том, что Рим станет местом переговоров.
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в одной из арабских стран. Об этом ТАСС сообщил источник.
«Обсуждались возможности [проведения саммита] в одной из арабских стран», - сказал собеседник агентства.
7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласовали договоренность о встрече лидеров двух стран в ближайшие дни. В качестве ориентира была выбрана следующая неделя, точная дата саммита будет определена по результатам подготовки. В тот же день Путин подтвердил подготовку встречи с Трампом. Заявления о готовящемся саммите были сделаны после визита спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа в Москву 6 августа, где его принял Путин. Беседа продолжалась около трех часов.