USD 1.7000
EUR 1.9819
RUB 2.1453
Трамп забирает Зангезур
Новость дня
Трамп забирает Зангезур

Где встретятся Путин и Трамп?

обновлено 16:04
16:04 2695

Встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина предварительно планируется на конец следующей недели, в числе возможных площадок рассматриваются Венгрия, Швейцария, ОАЭ и Италия, сообщает в пятницу телеканал Fox News со ссылкой на источник, знакомый с деталями подготовки саммита.

По данным собеседника телеканала, первой предпочтительной площадкой для российской стороны якобы была Венгрия, а Турция обсуждалась, но является «маловероятным вариантом».

Fox News также сообщает, что подготовка саммита «столкнулась с трудностями» после того, как президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что украинская Конституция обязывает проводить национальный референдум для одобрения любых территориальных уступок.

*** 15:12

Российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может пройти в одной из арабских стран.

Ранее Владимир Путин назвал Объединенные Арабские Эмираты одним из возможных и подходящих мест для проведения переговоров с Трампом.

В то же время телеканал Fox News со ссылкой на собственные источники сообщил, что встреча лидеров России и США может состояться в Риме уже в следующий понедельник. При этом рассматриваются и другие варианты, как в Европе, так и за ее пределами.

Однако источник ТАСС опроверг информацию о том, что Рим станет местом переговоров.

13:15

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в одной из арабских стран. Об этом ТАСС сообщил источник.

«Обсуждались возможности [проведения саммита] в одной из арабских стран», - сказал собеседник агентства.

7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласовали договоренность о встрече лидеров двух стран в ближайшие дни. В качестве ориентира была выбрана следующая неделя, точная дата саммита будет определена по результатам подготовки. В тот же день Путин подтвердил подготовку встречи с Трампом. Заявления о готовящемся саммите были сделаны после визита спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа в Москву 6 августа, где его принял Путин. Беседа продолжалась около трех часов.

