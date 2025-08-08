Где встретятся Путин и Трамп?

Встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина предварительно планируется на конец следующей недели, в числе возможных площадок рассматриваются Венгрия, Швейцария, ОАЭ и Италия, сообщает в пятницу телеканал Fox News со ссылкой на источник, знакомый с деталями подготовки саммита. По данным собеседника телеканала, первой предпочтительной площадкой для российской стороны якобы была Венгрия, а Турция обсуждалась, но является «маловероятным вариантом». Fox News также сообщает, что подготовка саммита «столкнулась с трудностями» после того, как президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что украинская Конституция обязывает проводить национальный референдум для одобрения любых территориальных уступок.

*** 15:12 Российское государственное агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщило, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может пройти в одной из арабских стран. Ранее Владимир Путин назвал Объединенные Арабские Эмираты одним из возможных и подходящих мест для проведения переговоров с Трампом. В то же время телеканал Fox News со ссылкой на собственные источники сообщил, что встреча лидеров России и США может состояться в Риме уже в следующий понедельник. При этом рассматриваются и другие варианты, как в Европе, так и за ее пределами. Однако источник ТАСС опроверг информацию о том, что Рим станет местом переговоров.