Путин обсудил с Токаевым войну в Украине

13:39 1406

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым ход «диалога» с Вашингтоном по прекращению войны с Украиной. Об этом сообщили в Кремле.

Также в ходе беседы обсуждалась встреча Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

Токаев в разговоре с Путиным, как сообщается, «приветствовал шаги, направленные на поиск путей мирного разрешения конфликта в Украине». Стороны также обсудили вопросы двусторонней повестки дня и подготовки к предстоящим двусторонним мероприятиям на высшем уровне.

14:20 2065
14:05 4335
13:50 1975
13:39 1407
12:38 1745
14:45 2128
12:17 3182
14:02 8145
10:34 4867
11:15 1139
10:53 3433

