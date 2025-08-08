Путин обсудил с Токаевым войну в Украине

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым ход «диалога» с Вашингтоном по прекращению войны с Украиной. Об этом сообщили в Кремле.

Также в ходе беседы обсуждалась встреча Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

Токаев в разговоре с Путиным, как сообщается, «приветствовал шаги, направленные на поиск путей мирного разрешения конфликта в Украине». Стороны также обсудили вопросы двусторонней повестки дня и подготовки к предстоящим двусторонним мероприятиям на высшем уровне.