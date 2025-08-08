USD 1.7000
Трамп забирает Зангезур
Новость дня
Трамп забирает Зангезур

Грузия призвала Россию уйти из Абхазии и Южной Осетии

13:50 1976

Министерство иностранных дел Грузии призвало Российскую Федерацию пересмотреть незаконное решение о признании так называемой «независимости» оккупированных территорий (грузинских регионов Абхазия и Южная Осетия), уважать суверенитет и территориальную целостность Грузии, выполнить обязательства, взятые на себя по соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года, вывести свои войска с территории Грузии и не препятствовать возвращению вынужденных переселенцев и беженцев в свои дома.

«Прошло 17 лет с момента полномасштабной военной агрессии, совершенной Россией против Грузии в августе 2008 года, которая привела к оккупации неотъемлемых регионов страны – Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии.

Спустя 17 лет Россия по-прежнему отказывается выполнять соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, заключенное при посредничестве Европейского союза, и не выводит оккупационные войска с территории Грузии. Более того, она продолжает предпринимать шаги, нарушающие международные нормы, направленные на интеграцию неотъемлемых регионов Грузии в политическую, экономическую, военную и социальную системы России. Особую обеспокоенность вызывают многочисленные незаконные действия, осуществленные в последнее время с этой целью.

Кроме того, Россия препятствует беспрепятственному доступу международных организаций на места, размещению международных механизмов безопасности и возвращению вынужденных переселенцев и беженцев в свои дома.

Этими действиями Россия нарушает фундаментальные нормы международного права, что подтверждается рядом решений, принятых в 2021–2024 годах Международным уголовным судом и Европейским судом по правам человека.

Грузия неизменно проводит политику мирного урегулирования конфликта с Россией с целью деоккупации страны, мирного восстановления территориальной целостности и развития с использованием дипломатических и правовых инструментов и в тесном сотрудничестве с международными партнерами. Правительство Грузии предпринимает шаги для примирения и восстановления доверия между обществами, разделенными оккупационной линией.

Грузия продолжает конструктивное участие в международных переговорах в Женеве, основными целями которых являются выполнение соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года, заключенного при посредничестве ЕС, и решение вопросов, связанных с возвращением вынужденных переселенцев и беженцев. Особенно важно без каких-либо предварительных условий возобновить механизм предотвращения инцидентов и реагирования на них (IPRM) в Гали, а также регулярно и на основе фундаментальных принципов проводить заседания данного механизма в Гали и Эргнети.

Грузия высоко ценит непоколебимую поддержку со стороны международного сообщества в отношении суверенитета и территориальной целостности страны, а также их участие в процессе мирного урегулирования конфликта между Россией и Грузией.

Министерство иностранных дел призывает Российскую Федерацию пересмотреть незаконное решение о признании т.н. независимости оккупированных территорий, уважать суверенитет и территориальную целостность Грузии, выполнить обязательства, взятые на себя по соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года, вывести свои войска с территории Грузии и не препятствовать возвращению вынужденных переселенцев и беженцев в свои дома.

Министерство иностранных дел отдает дань уважения бойцам и мирным жителям, героически погибшим в войне 2008 года», — говорится в заявлении грузинского МИД.

