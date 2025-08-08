Трамп отнимает оружие у Украины

Новые положения позволяют американскому Минобороны возвращать и оружие, которое было создано специально для Украины в рамках финансируемой Конгрессом программы, известной как Инициатива по содействию безопасности Украины.

Меморандум подписал глава политического отдела Пентагона Элбридж Колби еще в прошлом месяце, отмечает телеканал. Мера может привести к тому, что миллиарды долларов, ранее выделенные на помощь Киеву, будут перенаправлены на пополнение сокращающихся запасов оружия самих США, пояснил CNN.

Пентагон недавно внес изменения в свою политику, дающие право ведомству возвращать предназначенное для Украины оружие обратно на склады в США. Об этом сообщает CNN cо ссылкой на четырех человек, знакомых с содержанием соответствующего распоряжения.

Инициатива содействия безопасности Украины (USAI) — программа, созданная Конгрессом США в 2016 году с целью выделения средств Пентагону на закупки оружия для Украины напрямую у американских производителей. Для поставок в рамках нее ведомство не выделяет вооружения из собственных, уже существующих запасов.

На данный момент случаев перенаправления оружия для Украины обратно в США зафиксировано не было, говорят CNN источники. Однако, по их оценке, Киев может лишиться произведенных в США арсеналов, которые планируется поставить в ближайшие месяцы и годы, стоимостью в миллиарды долларов.

Источники также отметили, что пока неясно, будет ли оружие, произведенное на $800 млн, специально заложенные для Украины в предлагаемый оборонный бюджет на 2026 год, в конечном итоге отправлено Киеву. Сенат США недавно одобрил выделение этих средств.

Действия Пентагона противоречат позиции Сената, который включил в рассматриваемый Закон о национальной обороне (NDAA) на 2026 год положение, позволяющее Пентагону возвращать оружие, только если оно еще не передано Украине и больше не требуется для поддержки в рамках USAI. Также в законопроекте указано, что глава Пентагона обязан уведомлять Конгресс перед тем, как оружие будет изъято.

Источники пояснили CNN, что в меморандуме описывается политика самого министерства. В нем американские запасы оружия подразделяются на «красные», «желтые» и «зеленые». К первым и вторым отнесено оружие, которое, по оценке Пентагона, находится в дефиците. Теперь для его отправки куда-либо потребуется прямое одобрение главы Пентагона Пита Хегсета. Речь идет, в частности, о ракетах-перехватчиках для зенитных ракетных комплексов Patriot — они относятся к «красной» категории. Пакет вооружений, поставки которого Хегсет приостановил в прошлом месяце, включал десятки перехватчиков, но президент США Дональд Трамп приказал министру продолжить поставки, узнав о приостановке, напомнил канал.