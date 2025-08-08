Туск допустил скорое прекращение огня в Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что считает возможной приостановку боевых действий между Россией и Украиной.

«Есть определенные сигналы, у меня также есть такое предчувствие, что заморозка конфликта — не конец войны, а именно заморозка конфликта — представляется ближе, чем дальше. На это имеются определенные надежды», — сказал Туск на пресс-конференции, которую транслировал телеканал TVP Info.

Польский премьер также сообщил, что Киев рассчитывает на участие Европы, в частности Польши, в разработке соглашения, которое положит конец войне.

7 августа помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече лидеров двух стран — Владимира Путина и Дональда Трампа — в ближайшие дни. В качестве ориентира была выбрана следующая неделя, точная дата саммита будет определена по результатам подготовки. В тот же день Владимир Путин подтвердил подготовку встречи с Трампом, указав, что заинтересованность в двусторонней встрече обоюдная.