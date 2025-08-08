Германия закрывает российские СМИ в стране

Руководство Германии приняло негласное решение закрыть представительства ведущих российских средств массовой информации (СМИ) в стране.
Об этом ТАСС сообщил неназванный источник.
Отмечается, что власти ФРГ решили полностью прекратить работу СМИ России из-за угрозы безопасности.
«Целесообразным признано их постепенное «вытеснение» в целях скрыть от Москвы наличие соответствующей установки Берлина, а также не спровоцировать ответные действия в отношении функционирующих в России немецких корреспондентов», — сообщил источник агентства.