USD 1.7000
EUR 1.9819
RUB 2.1453
Подписаться на уведомления
Трамп забирает Зангезур
Новость дня
Трамп забирает Зангезур

Германия закрывает российские СМИ в стране

13:58 768

Руководство Германии приняло негласное решение закрыть представительства ведущих российских средств массовой информации (СМИ) в стране.

Об этом ТАСС сообщил неназванный источник.

Отмечается, что власти ФРГ решили полностью прекратить работу СМИ России из-за угрозы безопасности.

«Целесообразным признано их постепенное «вытеснение» в целях скрыть от Москвы наличие соответствующей установки Берлина, а также не спровоцировать ответные действия в отношении функционирующих в России немецких корреспондентов», — сообщил источник агентства.

Трамп отнимает оружие у Украины
Трамп отнимает оружие у Украины
14:20 2077
Время на исходе: жителям Газы назначили крайний срок для эвакуации
Время на исходе: жителям Газы назначили крайний срок для эвакуации обновлено 14:05
14:05 4343
Грузия призвала Россию уйти из Абхазии и Южной Осетии
Грузия призвала Россию уйти из Абхазии и Южной Осетии
13:50 1986
Путин обсудил с Токаевым войну в Украине
Путин обсудил с Токаевым войну в Украине
13:39 1413
Рекордная цена на золото
Рекордная цена на золото после решения США
12:38 1748
Азербайджан обсудил сотрудничество с компанией Маска
Азербайджан обсудил сотрудничество с компанией Маска обновлено 14:45
14:45 2138
Турция отказалась от требования Европы
Турция отказалась от требования Европы
12:17 3187
Армения отказывается от термина «коридор»
Армения отказывается от термина «коридор» обновлено 14:02
14:02 8162
Гарегин едет в США мутить воду
Гарегин едет в США мутить воду
10:34 4868
Экс-министр Британии: переговоры без Европы грозят уступками Киева
Экс-министр Британии: переговоры без Европы грозят уступками Киева
11:15 1141
Наступление России захлебнулось. Что происходит в Сумской области?
Наступление России захлебнулось. Что происходит в Сумской области?
10:53 3435

ЭТО ВАЖНО

Трамп отнимает оружие у Украины
Трамп отнимает оружие у Украины
14:20 2077
Время на исходе: жителям Газы назначили крайний срок для эвакуации
Время на исходе: жителям Газы назначили крайний срок для эвакуации обновлено 14:05
14:05 4343
Грузия призвала Россию уйти из Абхазии и Южной Осетии
Грузия призвала Россию уйти из Абхазии и Южной Осетии
13:50 1986
Путин обсудил с Токаевым войну в Украине
Путин обсудил с Токаевым войну в Украине
13:39 1413
Рекордная цена на золото
Рекордная цена на золото после решения США
12:38 1748
Азербайджан обсудил сотрудничество с компанией Маска
Азербайджан обсудил сотрудничество с компанией Маска обновлено 14:45
14:45 2138
Турция отказалась от требования Европы
Турция отказалась от требования Европы
12:17 3187
Армения отказывается от термина «коридор»
Армения отказывается от термина «коридор» обновлено 14:02
14:02 8162
Гарегин едет в США мутить воду
Гарегин едет в США мутить воду
10:34 4868
Экс-министр Британии: переговоры без Европы грозят уступками Киева
Экс-министр Британии: переговоры без Европы грозят уступками Киева
11:15 1141
Наступление России захлебнулось. Что происходит в Сумской области?
Наступление России захлебнулось. Что происходит в Сумской области?
10:53 3435
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться