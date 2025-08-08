Палестина бьет тревогу

Администрация президента Палестины приняла решение обратиться в Совет Безопасности ООН, а также призвала к проведению экстренных заседаний Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Совета Лиги арабских государств (ЛАГ) в связи с решением Израиля расширить военную операцию в Газе. «В свете этой опасной эскалации конфликта Государство Палестина решило срочно связаться с соответствующими международными сторонами и немедленно обратиться в Совет Безопасности ООН с просьбой о принятии срочных мер по пресечению этих преступлений. Оно также призвало к проведению экстренных заседаний ОИС и Совета ЛАГ для согласования единой арабской, исламской и международной позиции, гарантирующей защиту палестинского народа и прекращение агрессии», — говорится в тексте заявления, опубликованного агентством WAFA.

*** 14:05 Палестина призвала президента США Дональда Трампа вмешаться в ситуацию после заявлений Израиля о намерении установить контроль над всем сектором Газа, передает палестинское агентство WAFA.