Палестина бьет тревогу

Администрация президента Палестины приняла решение обратиться в Совет Безопасности ООН, а также призвала к проведению экстренных заседаний Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Совета Лиги арабских государств (ЛАГ) в связи с решением Израиля расширить военную операцию в Газе.
«В свете этой опасной эскалации конфликта Государство Палестина решило срочно связаться с соответствующими международными сторонами и немедленно обратиться в Совет Безопасности ООН с просьбой о принятии срочных мер по пресечению этих преступлений. Оно также призвало к проведению экстренных заседаний ОИС и Совета ЛАГ для согласования единой арабской, исламской и международной позиции, гарантирующей защиту палестинского народа и прекращение агрессии», — говорится в тексте заявления, опубликованного агентством WAFA.
*** 14:05
Палестина призвала президента США Дональда Трампа вмешаться в ситуацию после заявлений Израиля о намерении установить контроль над всем сектором Газа, передает палестинское агентство WAFA.
Накануне израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил, что Израиль планирует взять под контроль всю территорию сектора Газа с целью обеспечения периметра безопасности. Он добавил, что впоследствии израильская сторона намерена передать управление новому «гражданскому правительству». Нетаньяху подчеркнул, что Израиль не собирается удерживать контроль над сектором, а целью операции является создание «периметра безопасности».
«(Государство Палестина — ред.) в частном порядке призывает американского президента Дональда Трампа вмешаться, чтобы остановить выполнение этих решений (Израиля) и выполнить свое обещание прекратить войну», — говорится в сообщении агентства.
Газета Times of Israel со ссылкой на заявление офиса премьер-министра подтвердила решение израильского кабинета министров. В документе говорится, что Израиль продолжит оказывать гуманитарную помощь мирному населению за пределами зон боевых действий. Кроме того, кабмин утвердил пять условий, при выполнении которых возможен конец конфликта с движением ХАМАС. В их числе — разоружение ХАМАС, возвращение всех 50 заложников, демилитаризация сектора Газа, израильский контроль над его безопасностью, а также формирование третьего — альтернативного — правительства, не связанного с ХАМАС и Палестинской национальной администрацией.