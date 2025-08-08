USD 1.7000
Высунул руку из автомобиля? Штраф!

14:07 1672

Привычка некоторых водителей высовывать руку из окна во время движения повышает риск дорожно-транспортных происшествий.

Об этом говорится в обращении Управления Государственной дорожной полиции Баку.

В ведомстве отметили, что одной из причин ДТП является потеря водителем контроля над автомобилем.

«К сожалению, некоторые водители, находясь за рулем, высовывают руку из окна, что затрудняет управление и увеличивает вероятность аварии», — говорится в сообщении.

В управлении напомнили, что по закону водитель не должен отпускать руль во время движения. За нарушение предусмотрен штраф в размере 40 манатов по статье 342.1.4 Кодекса об административных правонарушениях.

Управление Государственной дорожной полиции Баку призывает водителей быть внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать неприятных инцидентов.

Трамп отнимает оружие у Украины
Трамп отнимает оружие у Украины
14:20 2081
Время на исходе: жителям Газы назначили крайний срок для эвакуации
Время на исходе: жителям Газы назначили крайний срок для эвакуации обновлено 14:05
14:05 4349
Грузия призвала Россию уйти из Абхазии и Южной Осетии
Грузия призвала Россию уйти из Абхазии и Южной Осетии
13:50 1989
Путин обсудил с Токаевым войну в Украине
Путин обсудил с Токаевым войну в Украине
13:39 1417
Рекордная цена на золото
Рекордная цена на золото после решения США
12:38 1749
Азербайджан обсудил сотрудничество с компанией Маска
Азербайджан обсудил сотрудничество с компанией Маска обновлено 14:45
14:45 2143
Турция отказалась от требования Европы
Турция отказалась от требования Европы
12:17 3189
Армения отказывается от термина «коридор»
Армения отказывается от термина «коридор» обновлено 14:02
14:02 8172
Гарегин едет в США мутить воду
Гарегин едет в США мутить воду
10:34 4869
Экс-министр Британии: переговоры без Европы грозят уступками Киева
Экс-министр Британии: переговоры без Европы грозят уступками Киева
11:15 1142
Наступление России захлебнулось. Что происходит в Сумской области?
Наступление России захлебнулось. Что происходит в Сумской области?
10:53 3436

