Высунул руку из автомобиля? Штраф!

В ведомстве отметили, что одной из причин ДТП является потеря водителем контроля над автомобилем.

Об этом говорится в обращении Управления Государственной дорожной полиции Баку.

Привычка некоторых водителей высовывать руку из окна во время движения повышает риск дорожно-транспортных происшествий.

«К сожалению, некоторые водители, находясь за рулем, высовывают руку из окна, что затрудняет управление и увеличивает вероятность аварии», — говорится в сообщении.

В управлении напомнили, что по закону водитель не должен отпускать руль во время движения. За нарушение предусмотрен штраф в размере 40 манатов по статье 342.1.4 Кодекса об административных правонарушениях.

Управление Государственной дорожной полиции Баку призывает водителей быть внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать неприятных инцидентов.