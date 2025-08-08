Россия готовится запустить ядерный «Буревестник»

Как сообщает The Barents Observer, военные уже закрыли воздушное пространство в радиусе 500 км вдоль западного побережья архипелага Новая Земля с 7 по 12 августа, а несколько кораблей направились на наблюдательные позиции в Баренцевом море.

Предупреждение о временных изменениях и ограничениях воздушного пространства вступило в силу 8 августа и будет действовать до вечера 12 августа. Подготовка на полигоне Панково продолжается уже несколько недель, а спутниковые снимки и данные отслеживания судов и самолетов свидетельствуют об активизации работ.

«Буревестник», известный в НАТО под кодовым названием Skyfall, испытывается на Новой Земле как минимум с 2017 года. Ракета стартует с помощью ракеты-носителя, после чего в полете активируется ядерный реактор. Во вторник над Баренцевым морем был замечен американский самолет WC-135R Constant Phoenix — «ядерный детектор», способный обнаруживать радиоактивные изотопы в атмосфере.

Норвежская разведка предупреждает, что испытания связаны с риском аварий и локальных радиоактивных выбросов, как это произошло в 2019 году во время инцидента у Ненокси, когда погибли сотрудники «Росатома», а уровень радиации в Северодвинске временно превысил норму в 20 раз.