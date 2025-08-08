В Азербайджане осудили пакистанца за незаконный переход границы

USD 1.7000
Инара Рафикгызы
14:14 397

В Акстафинском районном суде завершился процесс по уголовному делу 29-летнего гражданина Исламской Республики Пакистан Шахроза Мухаммада Пакистани, попытавшегося незаконно пересечь государственную границу Азербайджана.

Как сообщает haqqin.az, Шахроз Мухаммад, договорившись со своими соотечественниками — Шафкатом Мухаммадом и лицом, известным следствию как Мохсен, пытался незаконно попасть на территорию Грузии с целью выезда в одну из европейских стран для трудоустройства. В ночь на 12 апреля этого года он с территории села Садыглы Акстафинского района попытался пересечь государственную границу Азербайджана в направлении Грузии. Его задержали сотрудники Государственной пограничной службы и доставили в погранзаставу.

На суде Шахроз Мухаммад признал свою вину по предъявленному ему обвинению. Он заявил, что на родине долгое время находился в трудном материальном положении, не мог найти работу и потому решил перебраться в одну из европейских стран. Прибыв в Баку, несколько дней прожил в хостеле. После в течение шести месяцев проживал на улице, работал курьером в службе Wolt. Случайно встретив своего соотечественника Шафката Мухаммада, узнал у последнего, что дядя того — бизнесмен в Грузии, который поможет им трудоустроиться. Знакомый по имени Ваккар пообещал помочь им и еще одному человеку незаконно пересечь границу за плату в 1500 долларов с каждого.

Шахроз Мухаммад согласился на это предложение. В районе села Садыглы он вышел из машины и направился пешком к границе, однако был замечен пограничниками.

Согласно приговору суда, Шахроз Мухаммад Пакистани приговорен к одному году лишения свободы. После отбывания наказания он будет принудительно выдворен за пределы Азербайджана.

