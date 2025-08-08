USD 1.7000
Трамп забирает Зангезур
Трамп забирает Зангезур

Ультиматум Трампа не остановит Путина

считает американский аналитик
14:27

Вероятность того, что президент России Владимир Путин согласится на прекращение огня из-за ультиматума Дональда Трампа и угроз санкций, «близка к нулю», заявил агентству Reuters бывший ведущий аналитик американской разведки по России Юджин Румер.

«Вероятность того, что Путин согласится на прекращение огня из-за угроз Трампа ввести тарифы и санкции против России, близка к нулю. Теоретически, если бы Индия и Китай прекратили закупки российской нефти, это нанесло бы серьезный удар по российской экономике и военным усилиям. Но этого не произойдет», – полагает Румер.

Агентство отмечает, что, несмотря на то что вторичные тарифы могут навредить российской экономике, перекрыв ключевой источник финансирования военной кампании Путина, они также несут издержки для Трампа.

«Вероятно, вырастут цены на нефть, что создаст для него политические проблемы накануне промежуточных выборов в Конгресс США в следующем году. Кроме того, тарифы осложнят усилия администрации по заключению торговых соглашений с Китаем и Индией», — пишет Reuters.

По мнению аналитиков, это один из самых рискованных тарифных шагов Трампа, который может дорого обойтись и союзникам, и глобальной экономике.

Трамп отнимает оружие у Украины
Трамп отнимает оружие у Украины
14:20
Время на исходе: жителям Газы назначили крайний срок для эвакуации
Время на исходе: жителям Газы назначили крайний срок для эвакуации обновлено 14:05
14:05
Грузия призвала Россию уйти из Абхазии и Южной Осетии
Грузия призвала Россию уйти из Абхазии и Южной Осетии
13:50
Путин обсудил с Токаевым войну в Украине
Путин обсудил с Токаевым войну в Украине
13:39
Рекордная цена на золото
Рекордная цена на золото после решения США
12:38
Азербайджан обсудил сотрудничество с компанией Маска
Азербайджан обсудил сотрудничество с компанией Маска обновлено 14:45
14:45
Турция отказалась от требования Европы
Турция отказалась от требования Европы
12:17
Армения отказывается от термина «коридор»
Армения отказывается от термина «коридор» обновлено 14:02
14:02
Гарегин едет в США мутить воду
Гарегин едет в США мутить воду
10:34
Экс-министр Британии: переговоры без Европы грозят уступками Киева
Экс-министр Британии: переговоры без Европы грозят уступками Киева
11:15
Наступление России захлебнулось. Что происходит в Сумской области?
Наступление России захлебнулось. Что происходит в Сумской области?
10:53

