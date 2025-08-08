Ультиматум Трампа не остановит Путина

Вероятность того, что президент России Владимир Путин согласится на прекращение огня из-за ультиматума Дональда Трампа и угроз санкций, «близка к нулю», заявил агентству Reuters бывший ведущий аналитик американской разведки по России Юджин Румер.

«Вероятность того, что Путин согласится на прекращение огня из-за угроз Трампа ввести тарифы и санкции против России, близка к нулю. Теоретически, если бы Индия и Китай прекратили закупки российской нефти, это нанесло бы серьезный удар по российской экономике и военным усилиям. Но этого не произойдет», – полагает Румер.

Агентство отмечает, что, несмотря на то что вторичные тарифы могут навредить российской экономике, перекрыв ключевой источник финансирования военной кампании Путина, они также несут издержки для Трампа.

«Вероятно, вырастут цены на нефть, что создаст для него политические проблемы накануне промежуточных выборов в Конгресс США в следующем году. Кроме того, тарифы осложнят усилия администрации по заключению торговых соглашений с Китаем и Индией», — пишет Reuters.

По мнению аналитиков, это один из самых рискованных тарифных шагов Трампа, который может дорого обойтись и союзникам, и глобальной экономике.