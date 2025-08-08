Путин созвал Совбез: обсудили «региональную безопасность»

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ «вопросы региональной политики» в применении к обеспечению безопасности. Совещание прошло в очном формате в Сенатском дворце Кремля.
«Мы обсудим сегодня некоторые вопросы региональной повестки дня, региональной политики. Применительно, конечно, к обеспечению и решению вопросов безопасности», - цитирует ТАСС главу российского государства.
С докладами выступили глава МВД Владимир Колокольцев и директор ФСБ Александр Бортников.