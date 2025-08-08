USD 1.7000
Трамп забирает Зангезур
Трамп забирает Зангезур

Пожары гонят американцев из своих домов

Власти американского штата Калифорния эвакуировали или предупредили об эвакуации более 50 тысяч человек из-за масштабных пожаров в регионе, сообщает CNN.

Новый пожар вспыхнул 7 августа в горной местности к северу от Лос-Анджелеса и за несколько часов охватил площадь 2,3 кв. км. Пожар под названием Canyon Fire до сих пор не локализован и продолжает распространяться на восток. В целом огонь бушует в парке Лос-Падрес и в округах Сан-Луис-Обиспо и Санта-Барбара.

По словам представителя пожарной службы округа Вентура Эндрю Дауда, в округе Лос-Анджелес были эвакуированы 4,2 тыс. человек, а еще 12,5 тыс. получили предупреждения об эвакуации.

Новый пожар усугубляет ситуацию, осложняя крупнейшее на данный момент возгорание в штате – пожар Гиффорд, который охватил 154 кв. км в Национальном лесу Лос-Падрес. По сообщениям, пострадали четыре человека.

К тушению пожаров привлечены более тысячи пожарных и авиация. Площадь самого крупного возгорания достигла почти 40 тыс. гектаров. По факту возникновения пожаров начато расследование.

Пожары в Калифорнии начались в январе и стали причиной гибели не менее 28 человек, а также повреждения и разрушения почти 16 тыс. зданий. Власти Лос-Анджелеса сообщили об эвакуации в целом 180 тыс. человек. Частная компания AccuWeather оценила экономические потери свыше $250 млрд.

