Трамп забирает Зангезур
Трамп забирает Зангезур

Ответ Индии Трампу: отказ от американского вооружения

14:55 371

Индия приостанавливает планы закупок вооружений у Соединенных Штатов из-за повышенных пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Речь идет о покупке Индией боевых машин Stryker производства General Dynamics Land Systems и противотанковых ракет Javelin, разработанных Raytheon и Lockheed Martin.

По данным агентства, Индия планировала отправить министра обороны Раджнатха Сингха в Вашингтон в ближайшие недели для объявления о некоторых закупках, но эта поездка была отменена.

Трамп отнимает оружие у Украины
Трамп отнимает оружие у Украины
14:20 2102
Время на исходе: жителям Газы назначили крайний срок для эвакуации
Время на исходе: жителям Газы назначили крайний срок для эвакуации обновлено 14:05
14:05 4357
Грузия призвала Россию уйти из Абхазии и Южной Осетии
Грузия призвала Россию уйти из Абхазии и Южной Осетии
13:50 2003
Путин обсудил с Токаевым войну в Украине
Путин обсудил с Токаевым войну в Украине
13:39 1426
Рекордная цена на золото
Рекордная цена на золото после решения США
12:38 1757
Азербайджан обсудил сотрудничество с компанией Маска
Азербайджан обсудил сотрудничество с компанией Маска обновлено 14:45
14:45 2156
Турция отказалась от требования Европы
Турция отказалась от требования Европы
12:17 3195
Армения отказывается от термина «коридор»
Армения отказывается от термина «коридор» обновлено 14:02
14:02 8195
Гарегин едет в США мутить воду
Гарегин едет в США мутить воду
10:34 4875
Экс-министр Британии: переговоры без Европы грозят уступками Киева
Экс-министр Британии: переговоры без Европы грозят уступками Киева
11:15 1144
Наступление России захлебнулось. Что происходит в Сумской области?
Наступление России захлебнулось. Что происходит в Сумской области?
10:53 3440

