Ответ Индии Трампу: отказ от американского вооружения

Индия приостанавливает планы закупок вооружений у Соединенных Штатов из-за повышенных пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Речь идет о покупке Индией боевых машин Stryker производства General Dynamics Land Systems и противотанковых ракет Javelin, разработанных Raytheon и Lockheed Martin.
По данным агентства, Индия планировала отправить министра обороны Раджнатха Сингха в Вашингтон в ближайшие недели для объявления о некоторых закупках, но эта поездка была отменена.