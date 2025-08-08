Германия замораживает поставки оружия Израилю

«Из-за принятого прошедшей ночью израильским кабинетом решения о более жестких военных действиях израильской армии в секторе Газа, по оценке правительства ФРГ, становится все более непонятно, как будут достигнуты эти цели (по освобождению заложников, достижению перемирия и разоружению ХАМАС). При таких обстоятельствах правительство ФРГ пока не будет разрешать экспорт военных товаров, которые могут использоваться в секторе Газа», – отметил канцлер.

Мерц также призвал Тель-Авив немедленно прекратить попытки аннексии Западного берега. По его словам, в центре внимания должны быть переговоры о прекращении огня и освобождении заложников.

Он добавил, что власти Германии по-прежнему глубоко обеспокоены продолжающимися страданиями гражданского населения в секторе Газа. Приступая к новому наступлению, власти Израиля будут нести еще большую ответственность за снабжение жителей прибрежной полосы и должны обеспечить все возможности для поставок гуманитарной помощи, в том числе ООН и другим организациям, заявил он.

Примечательно, что более 200 деятелей немецкой культуры обратились к Мерцу с призывом прекратить поставки оружия Израилю из-за гуманитарной ситуации в секторе Газа. Они считают, что канцлер — один из немногих политиков, способных повлиять на израильское руководство и побудить его изменить курс.