USD 1.7000
EUR 1.9819
RUB 2.1453
Подписаться на уведомления
Трамп забирает Зангезур
Новость дня
Трамп забирает Зангезур

Путин звонит Си

новость дополнена
15:37 1898

Президент России Владимир Путин созвонился с председателем КНР Си Цзиньпином. Разговор провели по инициативе российской стороны, сообщило государственное телевидение Китая.

«Лидеры двух стран высоко оценили высокий уровень политического доверия и стратегического взаимодействия между Китаем и Россией, единогласно согласились совместно продвигать отношения двух стран к еще большему развитию», - передает китайское телевидение. 

Ранее в пятницу Владимир Путин говорил по телефону с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Путин проинформировал глав Узбекистана и Казахстана об итогах встречи 6 августа в Кремле со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Лукашенко уходит. И сын не станет президентом
Лукашенко уходит. И сын не станет президентом
16:33 2042
Диверсия России против Азербайджана? Сенсационная версия Румынии
Диверсия России против Азербайджана? Сенсационная версия Румынии
15:54 4411
Лукашенко об ультиматуме Трампа и ошибках Путина
Лукашенко об ультиматуме Трампа и ошибках Путина
16:12 3063
Поставки азербайджанского газа в Сирию вырастут почти вдвое
Поставки азербайджанского газа в Сирию вырастут почти вдвое
15:53 792
Вице-президент AZAL: подтвержден факт внешнего вмешательства в работу самолета
Вице-президент AZAL: подтвержден факт внешнего вмешательства в работу самолета
15:48 2578
Трамп отнимает оружие у Украины
Трамп отнимает оружие у Украины
14:20 4571
Время на исходе: жителям Газы назначили крайний срок для эвакуации
Время на исходе: жителям Газы назначили крайний срок для эвакуации обновлено 14:05
14:05 5465
Грузия призвала Россию уйти из Абхазии и Южной Осетии
Грузия призвала Россию уйти из Абхазии и Южной Осетии
13:50 3869
Путин обсудил с Токаевым войну в Украине
Путин обсудил с Токаевым войну в Украине
13:39 2275
Рекордная цена на золото
Рекордная цена на золото после решения США
12:38 2475
Азербайджан обсудил сотрудничество с компанией Маска
Азербайджан обсудил сотрудничество с компанией Маска обновлено 14:45
14:45 3769

ЭТО ВАЖНО

Лукашенко уходит. И сын не станет президентом
Лукашенко уходит. И сын не станет президентом
16:33 2042
Диверсия России против Азербайджана? Сенсационная версия Румынии
Диверсия России против Азербайджана? Сенсационная версия Румынии
15:54 4411
Лукашенко об ультиматуме Трампа и ошибках Путина
Лукашенко об ультиматуме Трампа и ошибках Путина
16:12 3063
Поставки азербайджанского газа в Сирию вырастут почти вдвое
Поставки азербайджанского газа в Сирию вырастут почти вдвое
15:53 792
Вице-президент AZAL: подтвержден факт внешнего вмешательства в работу самолета
Вице-президент AZAL: подтвержден факт внешнего вмешательства в работу самолета
15:48 2578
Трамп отнимает оружие у Украины
Трамп отнимает оружие у Украины
14:20 4571
Время на исходе: жителям Газы назначили крайний срок для эвакуации
Время на исходе: жителям Газы назначили крайний срок для эвакуации обновлено 14:05
14:05 5465
Грузия призвала Россию уйти из Абхазии и Южной Осетии
Грузия призвала Россию уйти из Абхазии и Южной Осетии
13:50 3869
Путин обсудил с Токаевым войну в Украине
Путин обсудил с Токаевым войну в Украине
13:39 2275
Рекордная цена на золото
Рекордная цена на золото после решения США
12:38 2475
Азербайджан обсудил сотрудничество с компанией Маска
Азербайджан обсудил сотрудничество с компанией Маска обновлено 14:45
14:45 3769
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться