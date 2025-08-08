Путин звонит Си

Президент России Владимир Путин созвонился с председателем КНР Си Цзиньпином. Разговор провели по инициативе российской стороны, сообщило государственное телевидение Китая.

«Лидеры двух стран высоко оценили высокий уровень политического доверия и стратегического взаимодействия между Китаем и Россией, единогласно согласились совместно продвигать отношения двух стран к еще большему развитию», - передает китайское телевидение.

Ранее в пятницу Владимир Путин говорил по телефону с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Путин проинформировал глав Узбекистана и Казахстана об итогах встречи 6 августа в Кремле со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.