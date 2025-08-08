USD 1.7000
EUR 1.9819
RUB 2.1453
Подписаться на уведомления
Трамп забирает Зангезур
Новость дня
Трамп забирает Зангезур

Вице-президент AZAL: подтвержден факт внешнего вмешательства в работу самолета

15:48 2579

Предварительные результаты расследования подтвердили факт внешнего вмешательства в работу самолета AZAL, потерпевшего крушение вблизи Актау.

Об этом заявил вице-президент AZAL Ильхам Амиров на мероприятии в Самухском районе, посвященном дню рождения Национального героя Хокюмы Алиевой.

По его словам, все члены экипажа, в том числе Хокюма Алиева, проявили настоящий героизм. Несмотря на серьезные повреждения пассажирского лайнера в воздухе, экипаж сумел удерживать самолет с нарушенным управлением в полете в течение 1 часа 10 минут, сведя потери к минимуму.

«Героизм членов экипажа заслуживает особого признания. Расследование крушения продолжается, однако предварительные выводы комиссии подтверждают факт внешнего вмешательства в работу самолета», — отметил Амиров.

25 декабря 2024 года пассажирский самолет Embraer 190-100 IGW, принадлежащий ЗАО «Азербайджанские авиалинии», выполняя рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение на территории Республики Казахстан вблизи Актау. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили. По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства в российском воздушном пространстве.

Лукашенко уходит. И сын не станет президентом
Лукашенко уходит. И сын не станет президентом
16:33 2044
Диверсия России против Азербайджана? Сенсационная версия Румынии
Диверсия России против Азербайджана? Сенсационная версия Румынии
15:54 4414
Лукашенко об ультиматуме Трампа и ошибках Путина
Лукашенко об ультиматуме Трампа и ошибках Путина
16:12 3065
Поставки азербайджанского газа в Сирию вырастут почти вдвое
Поставки азербайджанского газа в Сирию вырастут почти вдвое
15:53 792
Вице-президент AZAL: подтвержден факт внешнего вмешательства в работу самолета
Вице-президент AZAL: подтвержден факт внешнего вмешательства в работу самолета
15:48 2580
Трамп отнимает оружие у Украины
Трамп отнимает оружие у Украины
14:20 4573
Время на исходе: жителям Газы назначили крайний срок для эвакуации
Время на исходе: жителям Газы назначили крайний срок для эвакуации обновлено 14:05
14:05 5466
Грузия призвала Россию уйти из Абхазии и Южной Осетии
Грузия призвала Россию уйти из Абхазии и Южной Осетии
13:50 3869
Путин обсудил с Токаевым войну в Украине
Путин обсудил с Токаевым войну в Украине
13:39 2275
Рекордная цена на золото
Рекордная цена на золото после решения США
12:38 2475
Азербайджан обсудил сотрудничество с компанией Маска
Азербайджан обсудил сотрудничество с компанией Маска обновлено 14:45
14:45 3769

ЭТО ВАЖНО

Лукашенко уходит. И сын не станет президентом
Лукашенко уходит. И сын не станет президентом
16:33 2044
Диверсия России против Азербайджана? Сенсационная версия Румынии
Диверсия России против Азербайджана? Сенсационная версия Румынии
15:54 4414
Лукашенко об ультиматуме Трампа и ошибках Путина
Лукашенко об ультиматуме Трампа и ошибках Путина
16:12 3065
Поставки азербайджанского газа в Сирию вырастут почти вдвое
Поставки азербайджанского газа в Сирию вырастут почти вдвое
15:53 792
Вице-президент AZAL: подтвержден факт внешнего вмешательства в работу самолета
Вице-президент AZAL: подтвержден факт внешнего вмешательства в работу самолета
15:48 2580
Трамп отнимает оружие у Украины
Трамп отнимает оружие у Украины
14:20 4573
Время на исходе: жителям Газы назначили крайний срок для эвакуации
Время на исходе: жителям Газы назначили крайний срок для эвакуации обновлено 14:05
14:05 5466
Грузия призвала Россию уйти из Абхазии и Южной Осетии
Грузия призвала Россию уйти из Абхазии и Южной Осетии
13:50 3869
Путин обсудил с Токаевым войну в Украине
Путин обсудил с Токаевым войну в Украине
13:39 2275
Рекордная цена на золото
Рекордная цена на золото после решения США
12:38 2475
Азербайджан обсудил сотрудничество с компанией Маска
Азербайджан обсудил сотрудничество с компанией Маска обновлено 14:45
14:45 3769
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться