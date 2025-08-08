Вице-президент AZAL: подтвержден факт внешнего вмешательства в работу самолета

Об этом заявил вице-президент AZAL Ильхам Амиров на мероприятии в Самухском районе, посвященном дню рождения Национального героя Хокюмы Алиевой.

По его словам, все члены экипажа, в том числе Хокюма Алиева, проявили настоящий героизм. Несмотря на серьезные повреждения пассажирского лайнера в воздухе, экипаж сумел удерживать самолет с нарушенным управлением в полете в течение 1 часа 10 минут, сведя потери к минимуму.

«Героизм членов экипажа заслуживает особого признания. Расследование крушения продолжается, однако предварительные выводы комиссии подтверждают факт внешнего вмешательства в работу самолета», — отметил Амиров.

25 декабря 2024 года пассажирский самолет Embraer 190-100 IGW, принадлежащий ЗАО «Азербайджанские авиалинии», выполняя рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение на территории Республики Казахстан вблизи Актау. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили. По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства в российском воздушном пространстве.