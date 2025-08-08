USD 1.7000
Поставки азербайджанского газа в Сирию вырастут почти вдвое

15:53 792

Азербайджан и Турция на втором этапе проекта планируют довести объем поставок азербайджанского природного газа в Сирию до 6 млн кубометров в сутки. Об этом заявил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар в прямом эфире телеканала A Haber.

По его словам, в настоящее время в Сирию ежедневно поступает 3,4 млн кубометров газа.

«Газопровод, по которому идут поставки, рассчитан на 6 млн кубометров в сутки. В рамках второго этапа мы планируем увеличить объем с 3,4 млн до 6 млн кубометров в сутки», — отметил Байрактар.

Министр подчеркнул, что поставки осуществляются на коммерческой основе.

«Природный газ, поступающий из Азербайджана, экспортируется в Сирию. Азербайджан взял на себя обязательства по поставке, а Турция отвечает за доставку и логистику. Кроме того, Катарский фонд развития финансирует этот проект. Таким образом, речь идет о коммерческой деятельности», — сказал он.

По словам Байрактара, газ, произведенный в Азербайджане, поступает в турецкую систему BOTAŞ, а затем по соглашению об обмене передается на границе Турции и Сирии в районе Явузлу.

Лукашенко уходит. И сын не станет президентом
Лукашенко уходит. И сын не станет президентом
16:33 2047
Диверсия России против Азербайджана? Сенсационная версия Румынии
Диверсия России против Азербайджана? Сенсационная версия Румынии
15:54 4415
Лукашенко об ультиматуме Трампа и ошибках Путина
Лукашенко об ультиматуме Трампа и ошибках Путина
16:12 3068
Поставки азербайджанского газа в Сирию вырастут почти вдвое
Поставки азербайджанского газа в Сирию вырастут почти вдвое
15:53 793
Вице-президент AZAL: подтвержден факт внешнего вмешательства в работу самолета
Вице-президент AZAL: подтвержден факт внешнего вмешательства в работу самолета
15:48 2580
Трамп отнимает оружие у Украины
Трамп отнимает оружие у Украины
14:20 4575
Время на исходе: жителям Газы назначили крайний срок для эвакуации
Время на исходе: жителям Газы назначили крайний срок для эвакуации обновлено 14:05
14:05 5466
Грузия призвала Россию уйти из Абхазии и Южной Осетии
Грузия призвала Россию уйти из Абхазии и Южной Осетии
13:50 3869
Путин обсудил с Токаевым войну в Украине
Путин обсудил с Токаевым войну в Украине
13:39 2275
Рекордная цена на золото
Рекордная цена на золото после решения США
12:38 2475
Азербайджан обсудил сотрудничество с компанией Маска
Азербайджан обсудил сотрудничество с компанией Маска обновлено 14:45
14:45 3771

