Поставки азербайджанского газа в Сирию вырастут почти вдвое

Азербайджан и Турция на втором этапе проекта планируют довести объем поставок азербайджанского природного газа в Сирию до 6 млн кубометров в сутки. Об этом заявил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар в прямом эфире телеканала A Haber.

По его словам, в настоящее время в Сирию ежедневно поступает 3,4 млн кубометров газа.

«Газопровод, по которому идут поставки, рассчитан на 6 млн кубометров в сутки. В рамках второго этапа мы планируем увеличить объем с 3,4 млн до 6 млн кубометров в сутки», — отметил Байрактар.

Министр подчеркнул, что поставки осуществляются на коммерческой основе.

«Природный газ, поступающий из Азербайджана, экспортируется в Сирию. Азербайджан взял на себя обязательства по поставке, а Турция отвечает за доставку и логистику. Кроме того, Катарский фонд развития финансирует этот проект. Таким образом, речь идет о коммерческой деятельности», — сказал он.

По словам Байрактара, газ, произведенный в Азербайджане, поступает в турецкую систему BOTAŞ, а затем по соглашению об обмене передается на границе Турции и Сирии в районе Явузлу.