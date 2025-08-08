Диверсия России против Азербайджана? Сенсационная версия Румынии

Румынские СМИ напоминают, что в топливе, доставленном через нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан и порт Турции, была обнаружена высокая концентрация хлора, способная повредить оборудование. Из-за этого ЧП Министерство энергетики Румынии объявило чрезвычайную ситуацию и разрешило использование резервных запасов: 80 тыс. тонн нефти и 30 тыс. тонн дизтоплива.

OMV Petrom подтвердила обнаружение загрязнения во время плановой проверки качества. Компания BTC Pipeline, оператор 1700-километрового трубопровода Баку – Тбилиси – Джейхан, также признала инцидент и сообщила о поражении нескольких резервуаров коррозионным веществом. Поставки в порт Констанца отменили, что вызвало временный дефицит нефтепродуктов на заводе Petrobrazi.

Источники издания G4media.ro утверждают, что загрязнение могли осуществить путем добавления хлора в трубопровод. Отмечается, что такая операция требует нескольких автоцистерн. Инцидент могут рассматривать как элемент гибридной войны.

Нефть из той же партии попала также в другие европейские страны. Итальянская энергетическая компания ENI подтвердила, что ее нефтеперерабатывающий завод получил загрязненное сырье. Чешская компания Orlen Unipetrol приостановила переработку нефти, чтобы предотвратить возможные повреждения оборудования.