Лукашенко об ультиматуме Трампа и ошибках Путина

«Так не делается: «Я пришел, сказал, 50 дней дал». Это не Иран, чтобы взял и сбросил три бомбы, а потом отчитался: «Все, больше не буду. Давайте, мужики, будем мириться». Надо встречаться, надо разговаривать. Вот за эти 50 дней надо сделать все, чтобы: первый шаг – не летали ракеты и дроны; второй шаг – к 50 дням прийти, чтобы вообще прекратить стрельбу. Прекратить стрельбу, огонь и договариваться об окончательном мире. Или там демилитаризация будет, или там отложено», – приводит его слова БЕЛТА.

По словам Лукашенко, главное – это добиться, чтобы люди не гибли. Наряду с этим Лукашенко отметил, что президент России Владимир Путин может согласиться, например, на «воздушное перемирие», но на этот шаг одновременно должна пойти и украинская сторона.

«Соберитесь втроем где-нибудь. Трамп, Путин – договоритесь в первый день и пригласите Зеленского. В первый день поговорить о российско-американских отношениях, а во второй – по этой проблеме. Пригласите Зеленского, положите на стол: вот воздушное перемирие», – сказал Лукашенко.

При этом белорусский лидер допустил, что такие переговоры можно было бы организовать в Минске. Путин «с удовольствием» бы встретился с Трампом в белорусской столице. Останется доволен встречей и Трамп, уверяет Лукашенко. Вместе с тем он указал, что украинский лидер Владимир Зеленский категорически откажется приезжать в Минск, хотя Беларусь «ему добра желает больше, чем где».

Лукашенко также напомнил, что белорусская сторона сейчас участвует в организации обменов пленными и телами погибших между Россией и Украиной. К этому привлечены бойцы спецподразделения «Альфа», которые, по его словам, буквально на руках переносят тела.

При этом президент Беларуси назвал Трампа «болтуном». «Пример: утром говорит одно, вечером делает другое. Есть это. Результатов пока нет. Начинает, как полицейский, размахивать шашкой в мире. Взялся за лидерство – осуществляй его. А лидерство – это предотвращение столкновений и войн», – заметил глава белорусского государства.

Лукашенко рассказал, что и российского лидера упрекает в ошибках: «То, что я тебе не говорю, это не значит, что я не упрекаю. И у Путина ошибки определенные. Уверен, что он о многих вещах сожалеет, о многих. Но реалии есть реалии, и давайте из этих реалий исходить. Ни я, ни вы, ни Путин и ни Трамп – мы не вечные. Все изменится буквально в ближайшие две пятилетки, в ближайшие 10 лет. Но давайте мы решим проблему, исходя из реалий, сегодня».

Лукашенко считает, что если разумно провести переговоры, то Москва никогда больше не будет воевать с Киевом: «Если разумно провести переговоры и пойти на уступки России, а России - на уступки Украине. Россия никогда больше не будет воевать с Украиной. Никогда».

Глава белорусского государства уверяет, что если бы Зеленский в свое время прислушался бы к нему, то Украина не потеряла бы свои территории.

Он также прокомментировал мнения о том, что Россия готовится к войне с НАТО, хочет напасть на страны Балтии и Польшу: «Это глупость полная. Поверьте, этого нет. Я знаю это точно. Нет у Путина и у военно-политического руководства России таких целей – воевать против НАТО».

В то же время Лукашенко утверждает, что ситуация на фронте изменится таким образом, что границу придется проводить по Днепру.

Лукашенко выразил уверенность, что Россия не проиграет, в ином случае поражение очень дорого обойдется другим, в том числе и США. «Поэтому у ядерной этой страны первое место по ядерному запасу. Поражения не будет. Не будет! А вот Украина может потерпеть поражение. Не надо этого допустить. Давайте договоримся сейчас», – призвал белорусский лидер.