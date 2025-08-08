Правительство США заявило о геополитической победе на Кавказе

Администрация президента США Дональда Трампа намерена уже на следующей неделе начать переговоры по «Дороге Трампа» (Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIPP), а рабочие группы приступят к детализации дорожной карты проекта. Об этом сообщил аккредитованный при Госдепартаменте США азербайджанский журналист Алекс Рауфоглу.

По его словам, центральным элементом мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией станет проект Trump Route (TRIPP): «Официальные лица подтвердили, что он обеспечивает беспрепятственную связь при уважении суверенитета Армении».

«По словам официальных лиц, новый маршрут станет вызовом влиянию России и Ирана в регионе, обеспечив прямой торговый и энергетический путь с Южного Кавказа в Европу в обход обеих стран. Администрация США немедленно создаст рабочие группы для проработки деталей дорожной карты, а переговоры по «Дороге Трампа» планируется начать уже на следующей неделе», — пишет Рауфоглу.

Журналист добавил, что интерес к проекту уже выразили девять операторов, включая три американские компании. «Официальные лица подчеркнули, что это не благотворительная инициатива, а коммерческий проект, направленный на обеспечение мира для будущих поколений», — заявил журналист.

В публикации журналиста сообщается, что высокопоставленные официальные лица США провели «брифинг, посвященный сегодняшнему саммиту США, Армении и Азербайджана». «Мирное соглашение также преподносится как геополитическая победа Запада», — пишет журналист.