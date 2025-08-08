Правительство США заявило о геополитической победе на Кавказе

Администрация президента США Дональда Трампа намерена уже на следующей неделе начать переговоры по «Дороге Трампа» (Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIPP), а рабочие группы приступят к детализации дорожной карты проекта. Об этом сообщил аккредитованный при Госдепартаменте США азербайджанский журналист Алекс Рауфоглу.
По его словам, центральным элементом мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией станет проект Trump Route (TRIPP): «Официальные лица подтвердили, что он обеспечивает беспрепятственную связь при уважении суверенитета Армении».
«По словам официальных лиц, новый маршрут станет вызовом влиянию России и Ирана в регионе, обеспечив прямой торговый и энергетический путь с Южного Кавказа в Европу в обход обеих стран. Администрация США немедленно создаст рабочие группы для проработки деталей дорожной карты, а переговоры по «Дороге Трампа» планируется начать уже на следующей неделе», — пишет Рауфоглу.
Журналист добавил, что интерес к проекту уже выразили девять операторов, включая три американские компании. «Официальные лица подчеркнули, что это не благотворительная инициатива, а коммерческий проект, направленный на обеспечение мира для будущих поколений», — заявил журналист.
В публикации журналиста сообщается, что высокопоставленные официальные лица США провели «брифинг, посвященный сегодняшнему саммиту США, Армении и Азербайджана». «Мирное соглашение также преподносится как геополитическая победа Запада», — пишет журналист.
Как уже сообщалось, президент США Дональд Трамп в пятницу примет в Белом доме президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, чтобы лично председательствовать на подписании мирного соглашения, направленного на нормализацию отношений между двумя странами Южного Кавказа.
The Washington Post пишет в своей публикации, что проведение исторической встречи именно в Вашингтоне, а не в Москве, станет заметным дипломатическим ударом по президенту России Владимиру Путину, чье влияние на постсоветском пространстве ослабло после начала войны в Украине в 2022 году.
Инициатива по организации переговоров стала очередной попыткой Трампа укрепить репутацию международного посредника. В последние месяцы он лично контактировал с мировыми лидерами, добиваясь урегулирования конфликтов, и открыто заявлял о своем желании получить Нобелевскую премию мира.
Если соглашение будет подписано, это станет победой Трампа, поскольку усилия по прекращению боевых действий в Украине и Газе пока не увенчались успехом. Последним достижением Трампа стало посредничество в июле, когда он помог привести Камбоджу и Таиланд к переговорам. В июне он отметил подписание мирного соглашения между Демократической Республикой Конго и Руандой при посредничестве США в Овальном кабинете. «За несколько месяцев нам удалось достичь мира между Индией и Пакистаном, Израилем и Ираном, ДР Конго и Руандой и еще несколькими странами», — заявил Трамп на июньском мероприятии в Белом доме.
Подписание соглашения между Азербайджаном и Арменией, по данным источников, может закрепить за США исключительные права на Зангезурский коридор — стратегический транспортный маршрут, который соединит основную территорию Азербайджана с Нахчываном. Зангезурский коридор является разорванным звеном в более длинном, потенциально очень прибыльном маршруте «Срединный коридор», который соединяет Китай и страны Центральной Азии с Турцией и Европой через Азербайджан.
Издание отмечает, что этот шаг станет серьезным геополитическим вызовом не только для России, но и для Ирана и Турции, имеющих собственные интересы в регионе.
«Встреча в Белом доме демонстрирует растущую роль США в делах Южного Кавказа и усиливающееся недоверие к России. На фоне затяжной войны в Украине страны региона все чаще ориентируются на новые центры силы — Китай, Турцию и США, что меняет баланс сил в Евразии», — говорится в материале The Washington Post.