Лукашенко уходит. И сын не станет президентом

«Нет, я сейчас уже не планирую, уже не планирую», – заявил Лукашенко в интервью журналу Time. При этом он отметил, что в свое время хотел уйти, однако ему пришлось остаться у власти, потому что «был поставлен вопрос так, будто он предатель и хочет сбежать».

Президент Беларуси также заявил, что не видит в своем младшем сыне Николае следующего главу государства.

«Нет, он не преемник. Я так и знал, что ты хочешь спросить. Нет, нет, нет. Вот ты у него спроси – ты его можешь так сильно обидеть этим», – заявил глава государства журналисту издания Time.

При этом Лукашенко допустил, что страну может возглавить человек, который будет проводить несколько иную политику.

«Только сразу пускай ничего не ломает, а так, как я делал – опираясь на плечи сильных, на то, что есть, спокойно, эволюционно развивал страну, чтобы не было вот этой ломки революционной. А если он убедит общество, что надо идти к какому-то другому состоянию, ради бога», – пояснил белорусский лидер.