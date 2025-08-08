USD 1.7000
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не планирует выдвигаться на новый срок.

«Нет, я сейчас уже не планирую, уже не планирую», – заявил Лукашенко в интервью журналу Time. При этом он отметил, что в свое время хотел уйти, однако ему пришлось остаться у власти, потому что «был поставлен вопрос так, будто он предатель и хочет сбежать».

Президент Беларуси также заявил, что не видит в своем младшем сыне Николае следующего главу государства.

«Нет, он не преемник. Я так и знал, что ты хочешь спросить. Нет, нет, нет. Вот ты у него спроси – ты его можешь так сильно обидеть этим», – заявил глава государства журналисту издания Time.

При этом Лукашенко допустил, что страну может возглавить человек, который будет проводить несколько иную политику.

«Только сразу пускай ничего не ломает, а так, как я делал – опираясь на плечи сильных, на то, что есть, спокойно, эволюционно развивал страну, чтобы не было вот этой ломки революционной. А если он убедит общество, что надо идти к какому-то другому состоянию, ради бога», – пояснил белорусский лидер.

ЭТО ВАЖНО

Лукашенко уходит. И сын не станет президентом
Лукашенко уходит. И сын не станет президентом
16:33 2065
Диверсия России против Азербайджана? Сенсационная версия Румынии
Диверсия России против Азербайджана? Сенсационная версия Румынии
15:54 4428
Лукашенко об ультиматуме Трампа и ошибках Путина
Лукашенко об ультиматуме Трампа и ошибках Путина
16:12 3074
Поставки азербайджанского газа в Сирию вырастут почти вдвое
Поставки азербайджанского газа в Сирию вырастут почти вдвое
15:53 796
Вице-президент AZAL: подтвержден факт внешнего вмешательства в работу самолета
Вице-президент AZAL: подтвержден факт внешнего вмешательства в работу самолета
15:48 2586
Трамп отнимает оружие у Украины
Трамп отнимает оружие у Украины
14:20 4577
Время на исходе: жителям Газы назначили крайний срок для эвакуации
Время на исходе: жителям Газы назначили крайний срок для эвакуации обновлено 14:05
14:05 5469
Грузия призвала Россию уйти из Абхазии и Южной Осетии
Грузия призвала Россию уйти из Абхазии и Южной Осетии
13:50 3873
Путин обсудил с Токаевым войну в Украине
Путин обсудил с Токаевым войну в Украине
13:39 2278
Рекордная цена на золото
Рекордная цена на золото после решения США
12:38 2477
Азербайджан обсудил сотрудничество с компанией Маска
Азербайджан обсудил сотрудничество с компанией Маска обновлено 14:45
14:45 3772
