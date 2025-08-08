Сочи под атакой: туристам пришлось бежать с пляжей

В аэропорт Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил в телеграме представитель Росавиации Артем Кореняко. До этого ограничения были введены и в аэропорту Геленджика.

Как сообщает Mash, над Сочи были сбиты два беспилотника. Местные жители утверждают, что слышали не менее шести взрывов над городом.

Мэр Сочи Андрей Прошунин заявил в Telegram, что в городе работает система ПВО, и обратился к жителям с просьбой соблюдать меры безопасности: «Если вы живете рядом с береговой линией, ни в коем случае не выходите на улицу, находитесь в глухом помещении без остекления».

В Telegram-каналах опубликованы кадры эвакуации людей с пляжей. Кроме того, из-за угрозы атаки дронов закрыт пограничный пункт пропуска «Псоу» на границе с непризнанной Абхазией. Ограничены пешеходный и транспортный переходы.