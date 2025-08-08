Китай ответил на угрозы США из-за российской нефти

USD 1.7000
Китай заявил о законности импорта российской нефти, отвечая на угрозы США о введении новых тарифов после того, как Вашингтон ввел вторичные пошлины на Индию за покупку энергоресурсов у Москвы.

Министерство иностранных дел КНР сообщило Bloomberg, что для Китая «законно и правомерно вести нормальное экономическое, торговое и энергетическое сотрудничество со всеми странами мира, включая Россию».

Президент США Дональд Трамп ранее на этой неделе заявил, что может наказать Китай дополнительными тарифами из-за закупок российской нефти. По его словам, «это может произойти».

В то же время главный советник Трампа Питер Наварро усомнился в вероятности введения новых пошлин на китайский экспорт, отметив, что более высокие тарифы «могут навредить США». Министр финансов Скотт Бессент в интервью Fox News в четверг сказал, что тарифы на Китай из-за покупок нефти «могут быть рассмотрены в какой-то момент».

По данным Bloomberg, импорт Китая из России в июле вырос до 10,06 млрд долларов — максимального уровня с марта, согласно последним таможенным данным. Однако в целом с начала года поставки из России сократились на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Отношения США и Китая стабилизировались после того, как стороны договорились приостановить обоюдные высокие тарифы для переговоров о соглашении, срок действия которого истекает в следующий вторник.

Лукашенко уходит. И сын не станет президентом
Лукашенко уходит. И сын не станет президентом
16:33 2076
Диверсия России против Азербайджана? Сенсационная версия Румынии
Диверсия России против Азербайджана? Сенсационная версия Румынии
15:54 4440
Лукашенко об ультиматуме Трампа и ошибках Путина
Лукашенко об ультиматуме Трампа и ошибках Путина
16:12 3081
Поставки азербайджанского газа в Сирию вырастут почти вдвое
Поставки азербайджанского газа в Сирию вырастут почти вдвое
15:53 797
Вице-президент AZAL: подтвержден факт внешнего вмешательства в работу самолета
Вице-президент AZAL: подтвержден факт внешнего вмешательства в работу самолета
15:48 2587
Трамп отнимает оружие у Украины
Трамп отнимает оружие у Украины
14:20 4581
Время на исходе: жителям Газы назначили крайний срок для эвакуации
Время на исходе: жителям Газы назначили крайний срок для эвакуации обновлено 14:05
14:05 5472
Грузия призвала Россию уйти из Абхазии и Южной Осетии
Грузия призвала Россию уйти из Абхазии и Южной Осетии
13:50 3875
Путин обсудил с Токаевым войну в Украине
Путин обсудил с Токаевым войну в Украине
13:39 2279
Рекордная цена на золото
Рекордная цена на золото после решения США
12:38 2478
Азербайджан обсудил сотрудничество с компанией Маска
Азербайджан обсудил сотрудничество с компанией Маска обновлено 14:45
14:45 3773
