Китай ответил на угрозы США из-за российской нефти

Министерство иностранных дел КНР сообщило Bloomberg, что для Китая «законно и правомерно вести нормальное экономическое, торговое и энергетическое сотрудничество со всеми странами мира, включая Россию».

Китай заявил о законности импорта российской нефти, отвечая на угрозы США о введении новых тарифов после того, как Вашингтон ввел вторичные пошлины на Индию за покупку энергоресурсов у Москвы.

Президент США Дональд Трамп ранее на этой неделе заявил, что может наказать Китай дополнительными тарифами из-за закупок российской нефти. По его словам, «это может произойти».

В то же время главный советник Трампа Питер Наварро усомнился в вероятности введения новых пошлин на китайский экспорт, отметив, что более высокие тарифы «могут навредить США». Министр финансов Скотт Бессент в интервью Fox News в четверг сказал, что тарифы на Китай из-за покупок нефти «могут быть рассмотрены в какой-то момент».

По данным Bloomberg, импорт Китая из России в июле вырос до 10,06 млрд долларов — максимального уровня с марта, согласно последним таможенным данным. Однако в целом с начала года поставки из России сократились на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Отношения США и Китая стабилизировались после того, как стороны договорились приостановить обоюдные высокие тарифы для переговоров о соглашении, срок действия которого истекает в следующий вторник.