USD 1.7000
EUR 1.9819
RUB 2.1453
Трамп забирает Зангезур
Новость дня
Трамп забирает Зангезур

Беларусь «готовится к войне»

17:06 810

Беларусь «готовится к войне», и концепция безопасности страны предусматривает возможность нанесения «неприемлемого ущерба» Польше и странам Прибалтики. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью изданию Time.

«Я это откровенно говорил: мы каждый день, каждый месяц готовимся к войне, чтобы избежать ее. Наша концепция основана на том, что мы готовы нанести неприемлемый ущерб Польше, Литве, Латвии, Эстонии — тем, кто будет против нас воевать. Неприемлемый ущерб», – отметил Лукашенко.

Он подчеркнул, что на Западе понимают: даже если Беларусь не победит в войне, «морду набьет хорошо». По его словам, Россия уже оказывает необходимую помощь и продолжит поддерживать Беларусь как союзник.

Также Лукашенко заявил, что Украина не получала гарантий о ненападении с территории Беларуси. Отвечая на утверждения о том, что украинская сторона якобы получила такие гарантии от главы Минобороны Беларуси, Лукашенко сказал: «Врут». Он отметил, что раньше не слышал о подобной беседе и добавил: если бы она действительно состоялась, украинская сторона обязательно поставила бы его в известность.

При этом он подчеркнул, что подобные гарантии мог дать только президент. По его словам, накануне российско-украинской войны он не вел таких разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лукашенко также заверил, что подобных обещаний не давал и Александру Турчинову, исполнявшему обязанности президента Украины в 2014 году.

Лукашенко уходит. И сын не станет президентом
Лукашенко уходит. И сын не станет президентом
16:33 2081
Диверсия России против Азербайджана? Сенсационная версия Румынии
Диверсия России против Азербайджана? Сенсационная версия Румынии
15:54 4444
Лукашенко об ультиматуме Трампа и ошибках Путина
Лукашенко об ультиматуме Трампа и ошибках Путина
16:12 3085
Поставки азербайджанского газа в Сирию вырастут почти вдвое
Поставки азербайджанского газа в Сирию вырастут почти вдвое
15:53 798
Вице-президент AZAL: подтвержден факт внешнего вмешательства в работу самолета
Вице-президент AZAL: подтвержден факт внешнего вмешательства в работу самолета
15:48 2589
Трамп отнимает оружие у Украины
Трамп отнимает оружие у Украины
14:20 4583
Время на исходе: жителям Газы назначили крайний срок для эвакуации
Время на исходе: жителям Газы назначили крайний срок для эвакуации обновлено 14:05
14:05 5472
Грузия призвала Россию уйти из Абхазии и Южной Осетии
Грузия призвала Россию уйти из Абхазии и Южной Осетии
13:50 3876
Путин обсудил с Токаевым войну в Украине
Путин обсудил с Токаевым войну в Украине
13:39 2280
Рекордная цена на золото
Рекордная цена на золото после решения США
12:38 2479
Азербайджан обсудил сотрудничество с компанией Маска
Азербайджан обсудил сотрудничество с компанией Маска обновлено 14:45
14:45 3774

