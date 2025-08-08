Беларусь «готовится к войне», и концепция безопасности страны предусматривает возможность нанесения «неприемлемого ущерба» Польше и странам Прибалтики. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью изданию Time.

«Я это откровенно говорил: мы каждый день, каждый месяц готовимся к войне, чтобы избежать ее. Наша концепция основана на том, что мы готовы нанести неприемлемый ущерб Польше, Литве, Латвии, Эстонии — тем, кто будет против нас воевать. Неприемлемый ущерб», – отметил Лукашенко.

Он подчеркнул, что на Западе понимают: даже если Беларусь не победит в войне, «морду набьет хорошо». По его словам, Россия уже оказывает необходимую помощь и продолжит поддерживать Беларусь как союзник.

Также Лукашенко заявил, что Украина не получала гарантий о ненападении с территории Беларуси. Отвечая на утверждения о том, что украинская сторона якобы получила такие гарантии от главы Минобороны Беларуси, Лукашенко сказал: «Врут». Он отметил, что раньше не слышал о подобной беседе и добавил: если бы она действительно состоялась, украинская сторона обязательно поставила бы его в известность.

При этом он подчеркнул, что подобные гарантии мог дать только президент. По его словам, накануне российско-украинской войны он не вел таких разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лукашенко также заверил, что подобных обещаний не давал и Александру Турчинову, исполнявшему обязанности президента Украины в 2014 году.