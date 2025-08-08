Пожары заставили Турцию закрыть Дарданеллы

Власти Турции приостановили движение судов в обе стороны через пролив Дарданеллы из-за пожаров, сообщил департамент по морским вопросам Минтранса Турции.

«Судоходство в Дарданеллах временно прекращено в обе стороны из-за природных пожаров, произошедших в провинции Чанаккале», — говорится в сообщении.

Турецкие СМИ отмечают, что один из пожаров возник в районе села Сарыджаели и под действием сильного ветра быстро распространился на обширную территорию, включая сельскохозяйственные угодья, угрожая самому населенному пункту. Пожар тушат с земли и воздуха, дым распространился на пролив.

Напомним, пролив Дарданеллы соединяет Эгейское море с Мраморным морем и через Босфор – с Черным морем.