Пожары заставили Турцию закрыть Дарданеллы

Власти Турции приостановили движение судов в обе стороны через пролив Дарданеллы из-за пожаров, сообщил департамент по морским вопросам Минтранса Турции.

«Судоходство в Дарданеллах временно прекращено в обе стороны из-за природных пожаров, произошедших в провинции Чанаккале», — говорится в сообщении.

Турецкие СМИ отмечают, что один из пожаров возник в районе села Сарыджаели и под действием сильного ветра быстро распространился на обширную территорию, включая сельскохозяйственные угодья, угрожая самому населенному пункту. Пожар тушат с земли и воздуха, дым распространился на пролив.

Напомним, пролив Дарданеллы соединяет Эгейское море с Мраморным морем и через Босфор – с Черным морем.

Лукашенко уходит. И сын не станет президентом
Лукашенко уходит. И сын не станет президентом
16:33 2083
Диверсия России против Азербайджана? Сенсационная версия Румынии
Диверсия России против Азербайджана? Сенсационная версия Румынии
15:54 4445
Лукашенко об ультиматуме Трампа и ошибках Путина
Лукашенко об ультиматуме Трампа и ошибках Путина
16:12 3087
Поставки азербайджанского газа в Сирию вырастут почти вдвое
Поставки азербайджанского газа в Сирию вырастут почти вдвое
15:53 798
Вице-президент AZAL: подтвержден факт внешнего вмешательства в работу самолета
Вице-президент AZAL: подтвержден факт внешнего вмешательства в работу самолета
15:48 2589
Трамп отнимает оружие у Украины
Трамп отнимает оружие у Украины
14:20 4584
Время на исходе: жителям Газы назначили крайний срок для эвакуации
Время на исходе: жителям Газы назначили крайний срок для эвакуации обновлено 14:05
14:05 5472
Грузия призвала Россию уйти из Абхазии и Южной Осетии
Грузия призвала Россию уйти из Абхазии и Южной Осетии
13:50 3876
Путин обсудил с Токаевым войну в Украине
Путин обсудил с Токаевым войну в Украине
13:39 2280
Рекордная цена на золото
Рекордная цена на золото после решения США
12:38 2479
Азербайджан обсудил сотрудничество с компанией Маска
Азербайджан обсудил сотрудничество с компанией Маска обновлено 14:45
14:45 3775
